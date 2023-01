Explicamos o final da 2ª temporada de Vikings: Valhalla

Já disponível na Netflix, a 2ª temporada de Vikings: Valhalla tem dado o que falar nas redes sociais! Os novos episódios terminam com um final bombástico, com reviravoltas do início ao fim. Por isso, os assinantes da plataforma querem saber: o que realmente acontece no desfecho? E, ainda mais importante: será que a conclusão deixa o caminho livre para uma 3ª temporada?

“Nesta sequência de Vikings, cem anos se passaram. Uma nova geração de heróis lendários cria seu destino e faz história”, afirma a sinopse oficial de Vikings: Valhalla na Netflix.

Continua depois da publicidade

O elenco principal de Vikings: Valhalla é liderado por Sam Corlett (O Mundo Sombrio de Sabrina), Frida Gustavsson (The Witcher), Leo Sutter (Sanditon) e Bradley Freegard (Holby City).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o intenso desfecho da 2ª temporada de Vikings: Valhalla; confira! (via HITC)

Final explicado de Vikings: Valhalla – O que acontece com Leif, Freydis e Harald?

A reta final da 2ª temporada de Vikings: Valhalla começa quando Jorundr consegue enganar o exército inimigo em um ataque ao porto. Infelizmente, o jovem marinheiro é morto na batalha pela captura da catapulta sentinela.

Mesmo assim, o grupo consegue mandar um sinal para o resto dos navios de Olaf. O personagem chega ao porto confiante, desconhecendo a armadilha. Nesse momento, Freydis incendeia toda a frota marítima do Jarl – e consequentemente, seu exército – com o óleo inflamável.

Os dois, então, iniciam uma batalha brutal na praia, à medida que o Rei Canute e seu filho Svein observam desesperados. Felizmente, Freydis consegue derrotar o antigo inimigo, matando com uma lança, e ironicamente, “crucificando” o monarca cristão.

Enquanto isso, Leif e Harold retornam ao acampamento, onde são recebidos por um pelotão de soldados de Constantinopla. Para a frustração de Harold, o Imperador Romanos viajou pessoalmente para encontrá-lo.

A razão por trás do interesse de Romanos no grupo de Harold não é a joia carregada por Eleana – mas sim a própria personagem, prometida a ele em casamento.

Eleana, a partir daí, explica que só manteve sua verdadeira identidade em segredo para ajudar Harold a garantir o apoio do incrivelmente rico Imperador Romanos.

De volta a Kattegat, a Rainha Ælfgifu se surpreende com a volta do filho Svein, que aparentemente surge do nada. Guiado pela Guardiã da Fé, o personagem é acompanhado por Freydis, que tira o manto e revela sua verdadeira face para a Rainha.

Freydis, então, explica para a Rainha que esse novo alinhamento traz paz às facções inimigas. A Rainha aceita o acordo, e nesse momento, abraça o filho.

A guerreira, por sua vez, dá uma última olhada em Kattegat e deixa a vila pelo portão principal, embarcando para uma nova aventura.

Finalmente, a 2ª temporada de Vikings: Valhalla termina com Leif e Harold chegando à cidade de Constantinopla, onde deve ser ambientado no terceiro ano da produção.

Após esse satisfatório desfecho, os assinantes da Netflix terão que aguardar um bom tempo para o lançamento da 3ª temporada de Vikings: Valhalla – que vale lembrar, já foi encomendada pela plataforma.

Enquanto isso, você pode rever todos os episódios de Vikings: Valhalla na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.