Fãs estão impressionados com Billie Eilish em nova série do Prime Video

Já disponível no catálogo do Amazon Prime Video, a série Swarm (Enxame) traz importantes discussões sobre a influência que as celebridades exercem na vida dos fãs. Produzida por Donald Glover, a série também conta com a primeira atuação profissional da popstar Billie Eilish – quem tem recebido grandes elogios por sua performance.

“A jovem Dre é levada para lugares sombrios e inesperados por conta da sua obsessão pela estrela do pop Ni’Jah”, diz a sinopse oficial de Swarm no Prime Video.

Protagonizada por Dominique Fishback (Judas e o Messias Negro), Swarm conta também com Chloe Bailey (Chloe x Halle), Paris Jackson (American Horror Stories), Rory Culkin (Pânico 4) e, é claro, Billie Eilish no elenco.

Mostramos abaixo tudo que os fãs de Swarm estão dizendo sobre a atuação de Billie Eilish na série do Prime Video; confira!

Billie Eilish arrasa em Swarm, no Prime Video

Uma das cantoras mais famosas da atualidade, Billie Eilish é dona de hits como “Bad Guy”, “Happier Than Ever” e “Lovely”.

A cantora começou sua carreira em 2015, não demorando para figurar nas paradas da Billboard e nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Vencedora de 7 prêmios Grammy, Billie Eilish também foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original por “No Time do Die”, do último filme do 007.

Na série Swarm, a artista encontra seu primeiro trabalho profissional como atriz. Billie Eilish vive Eva, a líder de uma espécie de “seita” que é formada pelos fãs da popstar Ni’Jah – que é inspirada em Beyoncé.

A personagem é introduzida no quarto episódio da série, desempenhando um papel importantíssimo até sua conclusão.

Nas redes sociais, os fãs não poupam elogios para a performance de Billie Eilish. Segundo eles, a cantora dá um show na pele da sinistra Eva.

“Estou assistindo Swarm no Prime Video, e a performance da Billie Eilish está ótima, não vou mentir”, comentou um espectador no Twitter.

De acordo com muitos espectadores, Billie Eilish deveria participar de mais filmes e séries, já que tem talento de sobra para se destacar em qualquer projeto.

“A Billie deveria atuar mais! Ela está perfeita e sensacional em Swarm”, disse outro fã na rede social.

Os admiradores da cantora, inclusive, já sugerem novos e interessantes projetos para sua crescente filmografia.

“O que temos que fazer para a Billie ser escalada em Pânico 7? Ela está perfeita em Swarm!”, comentou outro espectador.

Dominique Fishback, a intérprete da protagonista Dre, também reconheceu o talento da colega de cena em uma postagem no Twitter.

“Você está sensacional! Fico muito impressionada e incrivelmente honrada por ser sua primeira parceira de cena”, disse a atriz.

Todos os episódios de Swarm, com Dominique Fishback e Billie Eilish, estão disponíveis no Prime Video.

