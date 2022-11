Fim de The Walking Dead pode revelar o maior vilão da franquia

A série The Walking Dead está chegando ao fim em sua 11ª temporada. No entanto, o universo de zumbis será continuado em outras séries derivadas, que são muito aguardadas pelo público.

Diversos personagens possuem prós e contras, e muitos acreditam que Negan é o grande vilão. No entanto, o último episódio deve apresentar o verdadeiro vilão da franquia.

“Um Xerife acorda de um coma para dar-se conta que o mundo está em ruínas, e deve liderar um grupo de sobreviventes para se manter vivo”, diz a sinopse da série.

Com Andrew Lincoln tendo liderado o elenco ao longo de nove temporadas, astro como Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Melissa McBride e Danai Gurira, também se fazem presentes.

Beale pode ser o grande vilão da série

Em The Walking Dead: The World Beyond, Beale, um personagem ainda desconhecido do público, ocupa o cargo de major-general na CRM.

O poder que ele possui no universo da série é desde a segunda temporada de The World Beyond, quando os personagens principais capturam Mason, seu filho

O CRM foi pressionado a agir contra Hope e os outros, entregando a posição de Beale, que pode ser o grande vilão de The Walking Dead.

A série nunca chegou a mostrar seu rosto, mas enfatizou que ele é um personagem muito importante e uma das pessoas mais poderosas do mundo.

Beale ainda deve ter conexões com a Commonwealth

Mesmo antes da 11ª temporada temporada de The Walking Dead, houve uma especulação de que a Comonwealth poderia ser uma aliada da CRM.

Considerando que o CRM parece ter vínculos semelhantes, não é uma decisão chocante, e Beale poderia estar mais próximo do que os personagens pensam.

O CRM tem um alcance impressionante quanto a Commonwealth, mas é difícil de ver as organizações se tornando aliadas.

Por sua vez, o que foi estabelecido sobre o CRM é que eles gostariam de ter uma rede de comunidades mais poderosa que a Commonwealth.

Caso seja realmente verdade se o CRM possui negócios com Pamela Milton, há uma chance do próprio Beale fazer uma aparição no final de The Walking Dead.

A batalha aumenta com o final da série se aproximando, e Pamela pode receber ajuda do CRM mais do que ela gostaria.

