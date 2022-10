Final de Mulher-Hulk também pegou estrela de surpresa; veja por quê

Contém Spoilers

Tatiana Maslany, atriz principal e Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, relembra sua reação inicial após descobrir a grande reviravolta do final da temporada.

A metalinguagem foi parte importante do humor da série, com a protagonista quebrando a 4ª parede constantemente para fazer comentários para a audiência sobre o que estava passando no momento.

Mesmo com o público se acostumando ao formato, no episódio final a série elevou a metalinguagem para o próximo nível com uma reviravolta impressionante.

Após vermos vários arcos da série se esbarrando simultaneamente, deixando o final cada vez mais caótico, a própria Mulher-Hulk saí da série e vai até a sala de roteiristas na Marvel Studios. Lá ela conhece K.E.V.I.N., uma inteligência artificial responsável por todas as obras da Marvel.

Jennifer Walter consegue convencer o robô a reescrever seu episódio final, revelando que ela não queria que sua série terminasse como qualquer outra história do MCU. Quando a protagonista volta para sua história, vemos que seus pedidos foram acatados, e vários momentos do final caótico foram apagados.

Em uma entrevista para o THR, Maslany comentou sobre sua reação ao episódio final, destacando sua surpresa ao descobrir a grande reviravolta metalinguística da série.

“Sim, eu fiquei deslumbrada com isso. Eu não conseguia acreditar que nós íamos fazer isso. Pareceu tão verdadeiro e tão certo, mas ao mesmo tempo, estava fazendo as pessoas ficarem nervosas. Foi tipo: ‘O que nós vamos fazer? Isso vai destruir blá, blá, blá…’ Então pareceu que nós estávamos fazendo algo muito bom, algo que atingiria as pessoas. E se essa reação seria ‘Eu não gostei disso. Isso está traindo alguma coisa’, ou ‘Eu amei isso’, ainda é um momento empolgante e complexo.”

Por que o final de Mulher-Hulk foi tão surpreendente?

A reação de Maslany parece resumir os possíveis impactos da reviravolta e o porquê de ninguém estar esperando por isso.

Antes de Mulher-Hulk, os personagens do MCU nunca foram capazes de quebrar a 4ª parede, por mais que Deadpool 3 possa trazer novamente esse elemento para o Universo Marvel.

Porém, nem mesmo os dois primeiros filmes do mercenário tagarela na Fox foram tão longe quanto o que vimos na série do Disney+. Como comentado por Maslany, ao mesmo tempo que o final pareceu certo para a série, ele também trouxe um território inexplorado para uma das maiores franquias da história do entretenimento.

A habilidade de ir para o mundo real traz várias perguntas para o público, especialmente sobre para onde as histórias podem ir a partir de agora, e se os acontecimentos de Mulher-Hulk realmente conseguiram balançar as estruturas já estabelecidas do MCU.

Ainda vamos descobrir o quanto o final da série pode afetar o futuro das obras do Universo Marvel. Será que Jen vai poder consertar outras coisas que não gostar em suas futuras aparições? Como isso funcionaria em outras histórias do estúdio.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis está disponível na Disney+.

