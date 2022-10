Fãs da Marvel estão chocados com surpresa no final de Mulher-Hulk

Já disponível no Disney+, o episódio final de Mulher-Hulk termina com uma chocante participação especial. Nem mesmo os fãs mais observadores da Marvel puderam prever essa surpresa. Nas redes sociais, o momento inesperado já dá o que falar, provocando inúmeras discussões sobre o futuro do MCU.

“Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, uma advogada, solteira, na casa dos 30 anos, cujo maior desejo é ser bem-sucedida em sua profissão. Mas há um ‘pequeno’ detalhe: ela é prima de Bruce Banner, o Incrível Hulk”, afirma a sinopse oficial de Mulher-Hulk no Disney+.

Protagonizada por Tatiana Maslany (Orphan Black), a série conta também com Mark Ruffalo (Vingadores: Ultimato), Tim Roth (O Incrível Hulk), Ginger Gonzaga (Space Force), Renée Elise Goldsberry (Hamilton) e Jameela Jamil (Legendary) no elenco.

Revelamos abaixo tudo que os fãs da Marvel precisam saber sobre a aparição surpresa no final de Mulher-Hulk e a reação do público nas redes sociais. (via ComicBook).

Entenda a participação especial do final de Mulher-Hulk?

À medida que a luta entre Jennifer Walters e a Intelligencia se aproxima do ápice, a protagonista quebra a 4ª parede e se diz “frustrada” por todas as narrativas de Mulher-Hulk culminarem no mesmo lugar.

Nesse momento, Jen ultrapassa as barreiras de sua história e entra no “mundo real” – onde conversa com os roteiristas de Mulher-Hulk para mudar os rumos da série.

Os escritores dizem que a personagem deve se encontrar com Kevin, o responsável por todas as decisões do MCU.

A cena, obviamente, é uma referência a Kevin Feige, o chefão da Marvel. Porém, o produtor não aparece no estilo Stan Lee. Na verdade, ele é transformado em K.E.V.I.N (Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus, Nexo de Interconectividade Visual Aprimorada de Conhecimento, em tradução literal).

Sendo assim, no universo de Mulher-Hulk (e no MCU em geral), Kevin Feige é um robô utilizado para arquitetar todas as histórias da Marvel. O visual dessa inteligência artificial também é inspirado no estilo de Feige, que sempre aparece com um boné de baseball.

Fãs do MCU se surpreenderam com a referência a Kevin Feige em Mulher-Hulk

Como era de se esperar, a referência a Kevin Feige no desfecho de Mulher-Hulk deu o que falar nas redes sociais. As reações, em sua maioria, foram positivas.

“Todo mundo diz que Lobisomem na Noite é o projeto mais criativo da Marvel. Mas é em Mulher-Hulk que a criatividade realmente corre solta (na medida do possível, sob o chapéu do Kevin)”, brincou uma fã no Twitter.

Muitos espectadores admiraram a ousadia dos roteiristas em referenciar o “mundo real” em uma obra de ficção.

“O fato deles terem transformado o Kevin Feige em uma Inteligência Artificial é a cereja do bolo. Mulher-Hulk usa a quebra da 4ª parede como um trunfo, abordando todos os elementos que foram tão criticados por parte dos fãs”, avaliou outro espectador.

Todos os episódios de Mulher-Hulk estão disponíveis no catálogo brasileiro do Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

