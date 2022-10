Mulher-Hulk: Kevin Feige teve um problema com o episódio final

Contém Spoilers

Hoje estreou o episódio final da temporada de Mulher-Hulk, e ele provavelmente vai gerar discussões entre os fãs que não vemos desde WandaVision. Mas, por mais que tenha sido um final muito impressionante, Kevin Feige tinha uma reclamação nos bastidores.

O estava se encaminhando para ser uma confusão de CGI e narrativas se misturando, até que aconteceu algo que ninguém estava esperando.

A série extrapola de vez a quarta parede, a Mulher-Hulk não só percebe que o final de sua série está indo pelo mesmo caminho de várias outras histórias da Marvel, como sai do próprio ícone da Disney+ e vai atrás dos roteiristas para consertar as coisas.

Jen segue para falar com o chefe do estúdio, mas no momento em que esperamos ver Kevin Feige aparecer na tela, surge K.E.V.I.N., um robô parecido com uma câmera, responsável por controlar o algoritmo que guia o sucesso do MCU, e é portanto, o culpado pelo final fora do tom da série.

Enquanto ouvimos a protagonista dando sugestões sobre o final que julga apropriado para sua história, podemos reparar que K.E.V.I.N. tem um pequeno pedaço de metal sobre seus “olhos” que lembra muito o característico boné usado pelo verdadeiro Kevin Feige.

Feige não queria robô usando boné

Jessica Gao, criadora e principal roteirista da série, revelou que Kevin Feige tinha uma reclamação muito específica sobre o boné em sua “versão” robótica. Veja o que a ela disse para o site oficial da Marvel:

“Eu escrevi no roteiro que quando ela vê a grande maquina de inteligência artificial, aquilo está usando um pequeno boné preto, um clássico boné preto de baseball de Kevin Feige. Quando estavam nos mostrando as possíveis aparências de K.E.V.I.N., todas elas estavam usando pequenos bonés.”

Sobre a reação de Kevin, Gao comentou: “Kevin disse, ‘Bem, isso não faz nenhum sentido, por que um robô usaria um boné?’. E eu disse, ‘É essa a parte que não faz sentido para você? Kevin, é essa a linha de lógica que você não passa? Nós temos você representado como uma inteligência artificial que está controlando todo o MCU, mas o que você não consegue deixar passar é que talvez tenha um boné em cima da máquina?’ E ele disse, ‘É’.” E foi assim que o boné de K.E.V.I.N. virou uma pequena pecinha se metal.

Ainda não sabemos se Mulher-Hulk terá uma nova temporada, no episódio final o robô até diz que ele veria ela na “tela grande”, mas se qualquer futura participação da personagem ainda não está clara.

Veja a primeira temporada completa de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis na Disney+.

