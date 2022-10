Fãs do Demolidor estão revoltados com a participação do herói em Mulher-Hulk

O penúltimo episódio da 1ª temporada de Mulher-Hulk traz um dos momentos mais aguardados da série: a introdução de Matt Murdock. Infelizmente, alguns fãs da Marvel não gostaram nada da caracterização do Demolidor. Como de costume, esses espectadores encheram as redes sociais de críticas e xingamentos.

“Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, uma advogada, solteira, na casa dos 30 anos, cujo maior desejo é ser bem-sucedida em sua profissão. Mas há um ‘pequeno’ detalhe: ela é prima de Bruce Banner, o Incrível Hulk”, afirma a sinopse oficial de Mulher-Hulk no Disney+.

A protagonista Jennifer Walters é interpretada por Tatiana Maslany, de Orphan Black. O Demolidor, por sua vez, é vivido por Charlie Cox (que também interpreta o herói em sua série original da Netflix).

Revelamos abaixo por que alguns fãs do Demolidor ficaram revoltados com a participação do herói em Mulher-Hulk; confira.

Fãs do Demolidor não gostaram de ver o herói se divertindo e fazendo sexo

No 8º episódio de Mulher-Hulk, Matt Murdock é introduzido como o advogado de Luke Jacobson, um estilista especializado em trajes de super-heróis.

O personagem é processado pela venda de um uniforme (supostamente) defeituoso. Jennifer Walter representa o Homem-Sapo, o “herói” que processa Luke.

Jennifer é derrotada por Matt, mas eventualmente, desenvolve uma grande conexão com o colega. Em uma das cenas mais intensas da série, os dois fazem sexo – e na manhã seguinte, o Demolidor deixa o apartamento da Mulher-Hulk descalço e com um enorme sorriso no rosto.

A cena foi elogiada por público e crítica, mas alguns fãs da Marvel detestaram ver o Demolidor feliz. Para eles, a “nova” caracterização do personagem é “uma traição”.

“A Marvel só precisou de uma cena para destruir completamente a reputação que o personagem garantiu nas 3 temporadas de sua série”, afirmou um fã.

A reação dramática veio acompanhada de comentários extremamente problemáticos. Em um deles, um “fã” do Demolidor afirma que o personagem se comporta “como um prostituto”.

“Eu até aceitaria ver o Demolidor como um personagem engraçado, mas não quero vê-lo agindo como um prostituto”, afirmou o espectador.

De acordo um pequeno (mas escandaloso) grupo de fãs da Marvel, o fato do Demolidor fazer sexo e se divertir é um pecado mortal.

“Eles estão ignorando completamente as raízes católicas do Demolidor. Ele não faria sexo com qualquer uma”, comentou outro espectador.

Outros fãs parecem ter matado a charada: os detratores da participação de Demolidor em Mulher-Hulk, na verdade, estão projetando suas próprias inseguranças no personagem.

“É uma traição para nós, os fãs, ver nosso personagem favorito, alguém com quem nos identificamos, fazer sexo”, ironizou outro fã, fazendo referência à vibe “incel” dos comentários.

