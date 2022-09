Fãs de Demolidor estão decepcionados com Mulher-Hulk

Com um estilo bem diferente das outras produções do MCU, Mulher-Hulk conquistou fãs no mundo inteiro. Ousada e divertida, a série exibiu recentemente seu 6º episódio. Embora tenha feito sucesso com os assinantes da Disney+, o capítulo desagradou os fãs do Demolidor – que encheram as redes sociais de críticas.

“Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, uma advogada, solteira, na casa dos 30 anos, cujo maior desejo é ser bem-sucedida em sua profissão. Mas há um ‘pequeno’ detalhe: ela é prima de Bruce Banner, o Incrível Hulk”, afirma a sinopse oficial de Mulher-Hulk no Disney+.

Continua depois da publicidade

Protagonizada por Tatiana Maslany (Orphan Black), a série conta também com Mark Ruffalo (Vingadores: Ultimato), Tim Roth (O Incrível Hulk), Ginger Gonzaga (Space Force), Renée Elise Goldsberry (Hamilton) e Jameela Jamil (Legendary) no elenco.

Revelamos abaixo por que os fãs de Demolidor se decepcionaram com o 6º episódio de Mulher-Hulk; confira.

Mulher-Hulk jogou balde de água fria nas expectativas dos fãs de Demolidor

Um dos principais trunfos da série Mulher-Hulk é sua quantidade expressiva de participações especiais.

Essas aparições-surpresa não envolvem apenas os personagens da Marvel. Em um episódio recente, até mesmo a cantora Megan Thee Stallion se divertiu com Jennifer Walters.

Dado o final do 5º episódio, muita gente imaginou que o 6º capítulo traria a aguardada introdução do Demolidor. Mas infelizmente, isso acabou não acontecendo.

Interpretado por Charlie Cox, o “Diabo de Hell’s Kitchen” ganhará sua própria série no Disney+. Além disso, o personagem também aparece em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

No final do 5º episódio de Mulher-Hulk, o icônico capacete do Demolidor pode ser visto no ateliê do designer Luke Jacobson.

Por isso, os fãs do personagem aguardaram, com muita ansiedade, o lançamento do 6º capítulo de Mulher-Hulk. Só que o novo episódio não continuou a trama do capítulo anterior. Ao contrário, ele levou Jennifer Walter ao casamento da amiga Lulu – interpretada pela hilária Patti Harrison.

Como de costume, os fãs da Marvel chiaram nas redes sociais. Para alguns espectadores, o fato de Mulher-Hulk não incluir Matt Murdock em seu 6º episódio foi “um verdadeiro absurdo”.

“Por que vocês me provocam com o Demolidor se não têm a intenção de mostrá-lo de verdade?”, esbravejou um espectador nas redes sociais.

Felizmente, o personagem de Charlie Cox deve aparecer em breve em Mulher-Hulk. Porém, vale lembrar que o Demolidor não será uma “cópia perfeita” da versão do personagem que protagonizou sua série na Netflix.

“Na nossa série, o que está em jogo é diferente. Então, os personagens, naturalmente, são mais tranquilos. Não é aquilo de ‘salvar a humanidade’ todo o tempo”, comentou a showrunner Jessica Gao.

Faltam apenas 3 episódios para o fim da 1ª temporada de Mulher-Hulk. Logo, os espectadores não terão que esperar muito tempo para conferir a estreia do Demolidor.

Todos os episódios de Mulher-Hulk (e das outras séries da Marvel) estão disponíveis no Disney+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.