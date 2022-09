Mulher-Hulk: Diretora indica quando Demolidor aparece

O Demolidor já tem ganhado os holofotes nos últimos dias com mais informações sobre a nova série solo do herói. Isso tem deixado os fãs ainda mais ansiosos para saber quando vai ser a aparição já anunciada do Homem sem medo na série Mulher-Hulk. A diretora Kat Coiro pode ter dado uma dica.

Em uma entrevista ao TVLine, Coiro foi questionada sobre a aparição de Charlie Cox na série da Mulher-Hulk. A diretora não entregou a informação de bandeja, mas pode ter dado uma dica para o público.

“…E sem entregar muita coisa, tem um certo alguém que virá mais tarde na temporada, e é um episódio bem grande.” Kat comentou.

Ela foi responsável pela direção dos primeiros 4 episódios da série e dos dois últimos. Quando perguntaram se esse “episódio bem grande” será o que introduzirá o Demolidor, Coiro respondeu ao estilo Marvel: “Eu nunca irei dizer.”

Por mais que os episódios 8 ou 9 possam ser meio tarde para introduzir Matt Murdock, mas a diretora pode estar indicando que o Homem Sem Medo pode aparecer nestes, que serão os próximos dirigidos por ela na temporada.

O momento exato ainda é um segredo da Marvel, mas talvez estes últimos dois episódios da série venham para terminar a temporada em grande estilo com o tão aguardado Demolidor, e quem sabe um retorno de participações memoráveis como as do próprio Hulk e do ex-vilão Abominável.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, a prima de Bruce Banner, o Hulk.

Diferente do que inicialmente acontecia com Bruce Banner, Jennifer Walters consegue manter o controle da sua personalidade quando se transforma na Mulher-Hulk.

Isso permite que ela continue trabalhando como advogada. Embora muita gente não a conheça, a Mulher-Hulk é uma clássica personagem dos quadrinhos da Marvel.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis tem episódios novos toda quarta-feira no Disney+.

