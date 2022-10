Mulher-Hulk pode ter explicado motivo de aparição do Demolidor

A aparição do Demolidor de Charlie Cox em Mulher-Hulk está sendo muito aguardada pelos fãs da Marvel, e um detalhe do episódio 7 pode ter revelado o motivo que trará o heróis para a série.

O público está ansioso para ver o retorno de Matt Murdock após sua pequena participação em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. O personagem já está confirmado na série da prima do Incrível Hulk e já até ganhou uma referência direta no episódio 5, mas já se passaram mais dois episódios e nada.

Mas agora pode ser que a Marvel finalmente tenha revelado a razão do caminho de Murdock e Jen Walters se cruzar.

No episódio 7 é revelado que Jen foi nomeada para Advogada Mulher do Ano por seu trabalho na GLK&H. A série faz uma menção breve à premiação e à cerimônia, mas seria uma motivação perfeita para Matt Murdock aparecer em um dos episódios finais da série.

É possível que ele seja um dos indicados da categoria masculina do prêmio, seria uma forma até mais divertida de ver a chegada do Demolidor que apenas a necessidade de pegar seu novo capacete mostrado no episódio 5. E pode até mostrar uma certa evolução do personagem desde as séries da Netflix.

Como a chegada em Mulher-Hulk pode mudar Matt Murdock

Além da mudança de tom que o personagem deve sofrer ao entrar numa série com um tom tão específico como Mulher-Hulk, se o Demolidor realmente chegar por ser indicado ao prêmio de Direito pode mostrar uma evolução na carreira de Matt Murdock.

Nas últimas vezes que vimos Murdock ele era um advogado altruísta lutando para manter as portas abertas sem receber muito reconhecimento.

Mas uma nomeação ao prêmio de Melhor Advogado do Ano pode, não apenas mostrar como ele cresceu em seu meio profissional, além poder criar uma tensão divertida pelo posto de melhor advogado do MCU.

Mulher-Hulk tem episódios novos toda quarta-feira na Disney+.

