Final de The Walking Dead confirma o maior erro da série

A série The Walking Dead, que chegou ao fim após 11 temporadas, acabou colecionando algumas decisões polêmicas ao longo de sua trajetória. O final da série apenas confirmou seu maior erro entre todos.

Um dos vários membros ausentes no elenco foi Chandler Riggs, ator que viveu Carl Grimes, filho de Rick, desde o início da série.

No entanto, o personagem acabou sendo morto no episódio nove da oitava temporada, o que deixou muitos fãs frustrados com a decisão dos roteiristas.

Porém, The Walking Dead tentou continuar sem Carl, uma das almas nobres da série, e também tentou substituí-lo por Judith, sua irmã mais nova.

Porém, a morte do garoto não só foi sentida pelo público, quanto também pelos personagens e pelo final da série original.

Apesar de alterar o final algumas vezes, a decisão de matar Carl apenas mostrou que foi uma escolha errada da produção de ceifar um personagem importante nos quadrinhos.

Nem Judith poderia substituir Carl

Embora Carl tenha tido alguns momentos controversos na série, ele era um personagem muito importante para o grupo de sobreviventes.

Sua alma nobre de um guerreiro nato vem do pai, e ele chegou até mesmo a se colocar no caminho para salvar uma pessoa que nem conhece.

O episódio final que mostra a morte de Carl foi cheio de emoção, com ele se despedindo de seus amigos, de sua irmã, e revelando o destino para Rick e Michonne.

A crítica e os fãs tiveram uma reação chocante e negativa com a morte de Carl, pois ele era um dos personagens principais da série.

A edição final dos quadrinhos da saga apresentou um salto no tempo de 25 anos, e chegou a mostrar Carl crescido e levando uma vida alegre. No entanto, na série, não foi bem assim.

Muitos fãs pensaram que Judith tomaria o lugar do irmão após a morte dele, mas isso nunca acabou acontecendo de forma natural.

Carl tornou-se uma pessoa muito importante na Commonwealth, e seria difícil de Judith superar o legado de seu irmão. Afinal, foi a influência de Carl que fez Rick manter Negan vivo.

