The Walking Dead alterou várias vezes seu final

A série The Walking Dead, que foi finalizada após 11 temporadas, teve uma trajetória única, com vários momentos polêmicos. No entanto, o universo de zumbis ainda vai continuar por alguns anos.

Porém, os planos originais para o final da série foram alterados várias vezes pela equipe de roteiristas, pensando no futuro da franquia.

“Um Xerife acorda de um coma para dar-se conta que o mundo está em ruínas, e deve liderar um grupo de sobreviventes para se manter vivo”, diz a sinopse da série.

Com Andrew Lincoln tendo liderado o elenco ao longo de nove temporadas, astro como Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Melissa McBride e Danai Gurira, também se fazem presentes.

Final mudou por conta dos spin-offs

Em recente entrevista, a showrunner Angela Kang revelou que os planos para o final original de The Walking Deda foram alterados diversas vezes por conta dos spin-offs (via ScreenRant).

Segundo ela, toda a equipe soube quando e como as séries derivadas aconteceriam, além de revelar que planejaram a série derivada de Rick e Michonne um pouco mais tarde do que as outras.

“Sabíamos que o spinoff de Daryl aconteceria essencialmente quando embarcamos na temporada. Os planos mudaram várias vezes ao longo da temporada, tanto para o spin-off quanto para a série, apenas porque era um momento muito estranho”, disse ela.

“O spin-off de Maggie e Negan surgiu em algum momento durante a produção da temporada. O spin-off de Rick e Michonne foi uma adição tardia”, acrescentou Kang. “A maneira como as derivadas interagiram com nossa narrativa é que sabíamos quais personagens vivem, e vamos tentar fechar um capítulo da história deles aqui, mas temos que deixar uma porta aberta para a próxima história que virá.”

Há três novas séries derivadas em desenvolvimento, sendo uma de Daryl Dixon, a outra sobre Maggie e Negan e a última de Rick e Michonne.

Kang revelou que sempre teve uma ideia melhor para desenvolver a série sobre Maggie e Negan, dois personagens que se odiavam, e agora precisam ajudar um ao outro.

“Para Maggie e Negan, eu sempre tive uma ideia muito clara de onde isso poderia ir. As histórias estavam indo em frente, quando algumas delas estavam tomando forma”, comentou a showrunner.

Embora a AMC não tenha revelado muito, as próximas séries derivadas se concentrarão nos personagens principais da franquia.

Daryl irá para a França em busca de uma possível cura, enquanto The Walking Dead: Dead City verá Maggie e Negan indo para Nova York. Por sua vez, Michonne vai procurar por Rick no spin-off entre os dois personagens.

