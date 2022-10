Frase do fim de Os Anéis de Poder significa mais do que você pensa

Alerta de spoilers

A primeira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder encerrou com grandes revelações e reviravoltas. Um detalhe do episódio final pode passar despercebido para quem não leu os livros.

O seriado do Amazon Prime Video é carregado com easter eggs que remetem diretamente ao legendário de Tolkien.

Essas referências estão espalhadas pelo final da temporada, desde frases sobre a origem do sol até falar de “esperança de um tolo” e muito mais. Um deles acontece no início do episódio, e não é apenas algo para agradar fãs obstinados de Tolkien. É também algo importante para o desenvolvimento da trama que se desenrola, menos de uma hora depois.

A cena em questão é a primeira vez que Halbrand entra na oficina de Celebrimbor. Quando o elfo o encontra, Halbrand passa as coisas como se estivesse apenas procurando por Galadriel (Morfydd Clark).

A partir daí, ele pergunta sobre a loja do artesão, agradando o ferreiro élfico com algumas palavras bem colocadas sobre sua profunda admiração.

Eventualmente, a conversa foca em três pequenas joias descansando em uma caixa e o pedaço de mithril ao lado delas. Enquanto discutem as joias e, mais importante, o minério, Halbrand de repente sugere a ideia de criar uma liga de mithril combinando-a com outros metais que poderiam amplificar seu poder.

Isso leva Celebrimbor a dizer: “Bem, essa é uma sugestão intrigante”.

Halbrand acena com a cabeça e responde: “Chame isso de… um presente”. Isso se conecta a um elemento-chave do material de origem sobre a verdadeira identidade de Halbrand.

Senhor dos presentes

No final da primeira temporada, Halbrand revela que ele sempre foi Sauron. Embora a revelação sobre Halbrand / Sauron seja interessante, não é o que os fãs do material original esperavam. Não porque Sauron não muda de forma ou usa outros nomes e aparências, mas precisamente porque ele faz essas coisas, apenas com outro nome e forma.

No enredo original da Segunda Era, Sauron desaparece por um longo tempo. Quando ele está pronto, ele ressurge, não como Sauron, mas como um sujeito de aparência agradável chamado Annatar.

Este é o disfarce que ele usa para se aproximar dos elfos e se oferecer para ensiná-los a fazer os anéis de poder.

O Silmarillion explica as coisas dizendo, “pois Sauron tomou para si o nome de Annatar, o Senhor dos Presentes, e eles tiveram a princípio muito lucro com sua amizade.”

Isso dá um significado muito mais profundo ao “presente” de Halbrand para Celebrimbor.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está no Amazon Prime Video.

