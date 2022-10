Os Anéis de Poder revela a verdadeira identidade de Sauron

Alerta de spoiler

A primeira temporada da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder já foi encerrada. O episódio final deu algumas revelações aos fãs, e uma delas foi sobre a identidade de Sauron.

Mesmo com o fim da primeira temporada no Prime Video, o segundo ano já está garantido, embora os fãs precisem esperar alguns anos para poder ver.

Continua depois da publicidade

“Em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas”, diz a sinopse da série.

O elenco da série conta com Morfydd Clark, Lenny Henry, Robert Aramayo e Charles Edwards, interpretando os personagens principais.

Afinal, quem é Sauron?

O episódio diz, no começo, que o Estranho é Sauron, mas descobrimos que isso não é verdade. A identidade real do vilão vem à tona um pouco mais para frente no episódio.

Galadriel confronta Halbrand sobre as inconsistências que ela descobriu sobre sua suposta história como o rei sem coroa das Terras do Sul.

Halbrand logo admite ser Sauron, e explica seu plano até o momento atual, e tenta convencer Galadriel para estar ao seu lado, mas sem sucesso. Posteriormente, Halbrand está nos arredores de Mordor, indo em direção à Montanha da Perdição.

Embora a verdadeira identidade de Halbrand seja uma grande surpresa, alguns fãs já haviam adivinhado que ele era Sauron disfarçado.

Algumas evidências citadas por esses fãs antes do lançamento da série incluem a habilidade do personagem como ferreiro, seu passado enigmático e por ele ser um personagem original para a série.

Nos livros de J.R.R. Tolkien, Sauron tem a mesma habilidade de ferreiro, o que auxiliou alguns fãs a adivinhar sobre Halbrand.

O final inclui várias outras pistas que corroboram que Halbrand e o lorde das trevas são a mesma pessoa, antes mesmo da revelação final.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está disponível na Amazon Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.