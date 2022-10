Os Anéis de Poder: 2ª temporada pode demorar muito; entenda

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, um grande sucesso do Prime Video, já foi renovada para a segunda temporada antes mesmo da estreia do primeiro ano. Além disso, a produção da nova temporada já está em andamento há poucas semanas.

Com muito o que abordar na próxima temporada, os roteiristas terão grande trabalho para conquistar ainda mais fãs, e tornar o seriado um fenômeno global. No entanto, o segundo ano ainda pode demorar a sair.

“Em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas”, diz a sinopse da série.

O elenco da série conta com Morfydd Clark, Lenny Henry, Robert Aramayo e Charles Edwards, interpretando os personagens principais.

A 2ª temporada sai quando?

Sendo uma das séries mais caras do mundo, é realmente esperado que a produção da nova temporada seja bem demorada.

As filmagens podem demorar um pouco mais, e ainda haverá o processo de pós-produção, com a inclusão dos efeitos especiais, trilha sonora e outros detalhes.

Em entrevista ao THR, o showrunner Patrick McKay revelou que as gravações podem demorar bastante, e a série levaria mais alguns anos para lançar a segunda temporada.

A primeira temporada, que foi filmada na Nova Zelândia, levou incríveis 18 meses para ser finalizada. Na época, a pandemia do Covid-19 foi o fator principal, para atrasar ainda mais a produção.

O seriado, além disso, expandiu o jeito que os fãs das obras de J. R. R. Tolkien olham para a saga, e, também, expandiu para espectadores novos na franquia.

É válido lembrar que o plano do Prime Video é ter cinco temporadas de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, e o poder de investimento é muito alto.

Para a primeira temporada, foi gasto cerca de US$ 465 milhões, e gastaria um pouco menos em um segundo ano. No entanto, o valor chegaria próximo de US$ 1 bilhão caso some com os orçamentos das próximas temporadas.

Com isso, Os Anéis de Poder seria a produção mais cara do streaming e da TV, e que pode não durar cinco temporadas caso seja demais para a Amazon.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder tem episódios novos toda sexta-feira na Amazon Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.