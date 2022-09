Os Anéis de Poder: 2ª temporada tem boa notícia aos fãs

A segunda temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder tem uma boa notícia para dar aos fãs.

O sucesso do Prime Video que adapta os livros de J. R. R. Tolkien vem dando o que falar, dividindo opiniões de alguns fãs.

Continua depois da publicidade

Porém, o seriado vem sendo bem elogiado pela crítica, e antes mesmo de lançar a primeira temporada, já foi renovada para uma segunda.

Um novo relatório divulgado pela página Fellowship of Fans no Twitter, revelou que as filmagens do segundo ano serão iniciadas em 7 de outubro (We Got This Covered).

A produção deve acontecer em três lugares: Edimburgo, capital da Escócia, Water Oakley, na Inglaterra e Auckland, na Nova Zelândia. Boa parte da produção da primeira temporada aconteceu no país da Oceania.

Veja a imagem divulgada pela página, abaixo.

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Video, e tem episódios novos toda sexta-feira.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.