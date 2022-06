George R.R. Martin atualiza progresso do novo livro de Game of Thrones

A série de Game of Thrones já chegou ao fim, mas o último livro de As Crônicas de Gelo e Fogo ainda não foi lançado.

George R.R. Martin, autor da grande obra de fantasia, deu uma atualização sobre como está o andamento de The Winds of Winter (Os Ventos do Inverno, em tradução literal), livro que encerrará a franquia onze anos após o lançamento de A Dance With Dragons (Uma Dança com Dragões), o mais recente projeto da saga principal.

Em seu blog, chamado Not a Blog, Martin disse que The Winds of Winter será seu livro mais longo, o que explica a demora para concluir sua escrita.

“Você disse Winds? Sim, ainda está em andamento. Finalmente terminei um punhado de capítulos de Cersei que estavam me dando ataques. Agora estou lutando com Jaime e Brienne. O trabalho prossegue, embora não tão rápido quanto muitos de vocês gostariam.”

Com essa atualização, os fãs descobrem que a obra ainda não foi concluída e que ainda pode demorar um pouco para ser lançada, mas ao menos está sendo desenvolvida e, em algum momento, chegará ao público.

Além disso, como a última temporada de Game of Thrones recebeu muitas avaliações negativas, é compreensível que Martin esteja sendo mais cuidadoso para entregar um livro que satisfaça aos fãs à mesma medida em que conclui a história com coerência.

The Winds of Winter segue sem previsão de lançamento.

Enquanto isso, a série derivada A Casa do Dragão estreia dia 21 de agosto na HBO Max.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.