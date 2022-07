George R.R. Martin perdeu estreia de A Casa do Dragão por um motivo assustador

A série derivada de Game of Thrones, A Casa do Dragão, teve um evento de estreia, mas não contou com a participação de George R.R. Martin.

Isso pegou os fãs de surpresa, já que o escritor vem fazendo de tudo para promover a nova série. Acontece que o motivo para o autor não ter aparecido é um tanto preocupante.

George R.R. Martin esteve recentemente na San Diego Comic-Con 2022, e deixou claro que não queria ter contato direto com muitas pessoas porque estava preocupado com a COVID-19.

O escritor destacou que tomou todos os cuidados, e não queria ficar doente porque é uma pessoa muito ocupada.

No entanto, infelizmente, ainda assim, George R.R. Martin testou positivo para COVID-19. Com este sendo o motivo pelo qual ele não apareceu no evento de estreia de A Casa do Dragão.

Escritor está com COVID-19, mas passa bem

Por meio de seu site pessoal, o escritor assegurou que está se sentindo muito bem, apesar de estar doente.

Até o momento, George R.R. Martin só apresentou sintomas leves da COVID-19. No entanto, obviamente, ele ainda precisa ficar de repouso por alguns dias.

A Casa do Dragão chega ao catálogo da HBO Max em 21 de agosto.

