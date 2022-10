Gotham Knights: Astro de Supernatural vira vilão do Batman em foto

Um dos astros de Supernatural, Misha Collins, virou um icônico vilão do Batman em uma nova imagem da série Gotham Knights.

Seriado da CW que não terá conexão alguma com Batwoman, ou mesmo com Gotham, que era da Fox, a nova produção não é muito bem vista pelos fãs.

Apesar disso, as filmagens da primeira temporada estão em andamento, e acabaram flagrando Collins no papel de Harvey Dent, o promotor de Gotham (via Bleeding Cool).

Natalie Abrams, uma das criadores da série, compartilhou a imagem no Twitter, e pareceu não ter ficado brava com a divulgação de uma página de fãs.

Dent é conhecido por ser aliado do comissário James Gordon, e já contribuiu com o Batman algumas vezes. No entanto, ele acaba se tornando o Duas-Caras após ter ácido jogado em seu rosto. Collins revelou que Dent não vai virar no vilão durante a primeira temporada.

Veja a imagem, abaixo.

Batman está morto na série

Mais uma série da DC que explora o universo do Batman, o personagem não deve aparecer totalmente, e sim, sua sombra.

Na produção, ele estará morto. Turner Hayes, filho de Bruce Wayne, foi acusado de matá-lo injustamente, junto de Duela Dent, filha de um dos maiores vilões de Gotham.

Os acusados terão de enfrentar a polícia e o próprio Harvey Dent, que descobre que Bruce, seu amigo, era o Batman.

Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams são os criadores e roteiristas do seriado.

O elenco da série conta com Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Olivia Rose Keegan, Rahart Adams, Anna Lore, Misha Collins, Navia Robinson e Oscar Morgan.

Gotham Knights estreia em 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.