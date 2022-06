Grey’s Anatomy: 19ª temporada já tem data para estrear

A emissora americana ABC definiu a data de estreia da 19ª temporada de Grey’s Anatomy.

De acordo com o Digital Spy, a nova temporada do drama médico será lançada em 6 de outubro, uma hora depois da estreia de Station 19.

Recentemente, a 18ª temporada teve seu episódio final exibido, deixando os fãs em dúvida como o destino de vários personagens.

Além disso, foi especulado que a 18ª temporada da série poderia ser a última, e a emissora não havia garantido o futuro de Grey’s Anatomy. No entanto, o drama foi renovado.

A atriz Ellen Pompeo recentemente abordou a possibilidade da série continuar com Meredith Grey, talvez em um spin-off, mas a emissora não revelou se há planos.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy já foi exibida nos Estados Unidos. Há rumores sobre ela estar chegando ao fim.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+. Clique aqui para assinar o streaming,

Sobre o autor Gabriel Silveira