Grey’s Anatomy é renovada para sua 20ª temporada

O canal americano ABC renovou Grey’s Anatomy para sua 20ª temporada, mantendo assim o título de série médica mais longeva da história da TV. A informação é da Variety.

Com a nova temporada, também uma nova showrunner assume a atração, Meg Marinis, que substituirá Krista Vernoff na função. Vernoff permaneceu no comando de Grey’s Anatomy durante sete temporadas.

Continua depois da publicidade

Marinis está trabalhando na série desde a 3ª temporada como assistente de produção de roteiristas e tornou-se produtora executiva na 15ª temporada. Ela escreveu mais de 25 episódios da série até o momento.

Na atual 19ª temporada, Grey’s Anatomy perde dois membros importantes do elenco, a protagonista Ellen Pompeo – que deixou o elenco fixo do seriado no meio da 19ª temporada – e Kelly McCreary, a Maggie Pierce, cujo último episódio como membro fixo da série irá ao ar em 13 de abril nos EUA. Ambas as atrizes retornarão para se despedir dos médicos do Grey Sloan no final da 19ª temporada.

Além disso, é bem provável, segundo o Deadline, que Pompeo faça uma participação especial na 20ª temporada – a atriz permanece como produtora executiva do seriado.

Grey’s Anatomy é exibida no Brasil pelo Star+

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.