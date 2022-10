Grey’s Anatomy: Escritora revela se ESSE personagem pode retornar

Alerta de spoiler

A série Grey’s Anatomy é o drama médico que está fazendo grande sucesso nos últimos anos. O primeiro episódio da 19ª temporada foi exibido ontem (6) nos Estados Unidos, e já teve o retorno de um amado personagem dos fãs.

O seriado concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

Estrelada por Ellen Pompeo como Meredith Grey, a atriz terá um tempo mais reduzido no 19º ano, mas continuará na produção. O elenco ainda conta com Chandra Wilson (Miranda) e James Pickens Jr. (Webber).

A showrunner Krista Vernoff revelou o que os fãs podem esperar da temporada, e se podem se surpreender com um retorno de um dos principais personagens.

Derek pode retornar novamente?

Derek Shepherd, personagem interpretado por Patrick Dempsey foi apresentado no primeiro episódio como o novo assistente e chefe de neurocirurgia do Seattle Grace Hospital.

Com o passar das temporadas, o personagem foi conquistando os fãs, e chegou a se casar com Addison em uma relação complicada.

Posteriormente, Derek se aproximou mais de Meredith, e ambos acabaram se casando. Porém, a vida do personagem foi interrompida quando ele morreu em um acidente, ainda na 11ª temporada.

Vernoff, a showrunner da série, comentou sobre as possibilidades do ator poder retornar ao personagem na 19ª temporada. Segundo ela, não houve conversas sobre o assunto, embora seria claro que ele retornaria em um flashback (via ScreenRant).

“Eu nunca diria nunca. Eu vou dizer isso. Não houve conversas sobre isso neste momento. Mas nunca diga nunca”, disse ela.

A morte do personagem teve um enorme impacto na série, deixando fãs e personagens devastados com o acontecimento. Teorias de fãs sugerem que ele nunca morreu, embora seja difícil de acreditar nelas.

Mesmo que tenha morrido, o personagem chegou a aparecer ainda na 17ª temporada, mas em um dos sonhos de Meredith, enquanto ela lutava contra a Covid-19.

Grey’s Anatomy pode ser assistido por meio do Star+. A 18ª temporada, inclusive, já está na plataforma.

