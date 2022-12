Harry & Meghan podem perder títulos de realeza após série da Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, o documentário Harry & Meghan caiu como uma verdadeira bomba na Família Real Britânica. Pelas declarações dadas na série, o Duque e a Duquesa de Sussex podem, inclusive, perder os títulos de nobreza! Pelo menos, é isso que garantem alguns dos mais populares tablóides do Reino Unido.

“Nesta série documental, Harry e Meghan contam a complicada jornada do casal, do início do namoro ao afastamento da família real”, afirma a sinopse oficial de Harry & Meghan.

Continua depois da publicidade

Os três primeiros episódios de Harry & Meghan já estrearam na Netflix. Os próximos capítulos chegam em 15 de dezembro.

Revelamos abaixo por que Harry e Meghan podem perder os títulos de nobreza após o lançamento do documentário na Netflix; confira.

Documentário da Netflix traz grandes perigos para Harry e Meghan

Na última quinta-feira (8), logo após o lançamento dos primeiros episódios de Harry & Meghan na Netflix, um membro do parlamento britânico manifestou a intenção de criar um projeto de lei para tirar os títulos de nobreza do Duque e Duquesa de Sussex.

Em uma entrevista à agência de notícias PA News, Bob Seely – que integra o Partido Conservador – disse que, em 2023, criará uma emenda para o Ato da Privação de Títulos, promulgado em 1917.

Com a emenda, o objetivo do parlamentar é “deletar” ou “diminuir” os títulos de nobreza de Harry e Meghan.

“Essa é uma questão política. Além de falar mal de sua própria família, e monetizar seu sofrimento para consumo público, ele também ataca algumas das instituições mais importantes do país”, afirmou o parlamentar.

No entanto, vale lembrar que os projetos de lei criados por parlamentares particulares, na maioria das vezes, não contam com o apoio do Governo, e normalmente, não conseguem garantir votos suficientes para a aprovação no parlamento.

O ato que Bob Seely deseja emendar foi criado para tirar os títulos de nobres que apoiaram a Alemanha na 1ª Guerra Mundial.

Em outras palavras, para Bob Seeley, o “crime” de Harry e Meghan é tão grave quanto o de pessoas que, literalmente, traíram o Reino Unido em período de guerra.

O político conservador também questionou “por que Harry continua a usar os títulos de nobreza ao mesmo tempo que detona a instituição da Monarquia e sua própria família”.

Anteriormente, Guy Opperman, o Ministro do Trabalho do Reino Unido, já havia sugerido um boicote para a série da Netflix.

“Não acho que o documentário terá um impacto fundamental na Família Real. Mas, definitivamente, não assistirei. Também sugiro que todos boicotem a Netflix e garantam que a plataforma foque em coisas que realmente importam”, comentou o político.

Os primeiros episódios de Harry & Meghan estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.