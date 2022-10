Harry Potter para maiores: A violenta fantasia que todos estão vendo na Netflix

Sexy, assustadora, cheia de suspense – essas são palavras usadas para descrever a nova série de fantasia que está fazendo sucesso na Netflix. Outra descrição foi dada pelo Telegraph, que chamou o seriado de Harry Potter para maiores.

Trata-se de uma fantasia de terror sobrenatural que acabou de sair na Netflix, que recentemente também lançou outra obra do gênero: A Escola do Bem e do Mal. Há bruxas e magia, assassinato e caos, e um triângulo amoroso sexy em seu núcleo. Perfeito para o Halloween.

A trama gira em torno de um adolescente britânico chamado Marcus (Jay Lycurgo, de Titãs), que por acaso é o filho ilegítimo da bruxa mais poderosa (e, não coincidentemente, mais malvada) do mundo.

Por medo de seguir os passos de seu pai, Marcus foi observado de perto a maior parte de sua vida por um conselho das chamadas “bruxas boas”.

Mas, quando Marcus atinge a maioridade, ele aprende uma das lições mais importantes da vida: que nem tudo é tão preto no branco.

Finalmente por conta própria, Marcus começa a descobrir os segredos de seu passado e as profundezas de seus poderes mágicos. Como ele disse várias vezes, ele pode ser o único bruxo forte o suficiente para parar a matança impiedosa de seu pai. Mas ele pode derrubar sua própria família, ou ele se juntará a ele?

O Filho Bastardo do Diabo é a nova fantasia da Netflix

Trata-se de O Filho Bastardo do Diabo. Embora baseada no popular romance para jovens adultos Half Bad, a série não se dilui para o público mais jovem.

Por um lado, é extremamente sangrento, com uma alta contagem de mortes e personagens que são frequentemente cobertos de respingos de sangue.

Tudo contribui para uma atmosfera assustadora, que tudo pode acontecer, que realmente faz com que as apostas da jornada de Marcus pareçam muito altas.

Vale apontar, também, que o triângulo amoroso principal é LGBT+, então mais um motivo para assistir a série.

Atualmente, O Filho Bastardo do Diabo está em 3º lugar dentre as 10 séries mais assistidas na Netflix do Brasil nos últimos dias, o que não é fácil de conquistar.

O Filho Bastardo do Diabo está disponível na Netflix.

