Harry Potter: Tudo que sabemos sobre a série do HBO Max

A Warner Bros. Discovery oficializou a produção de uma série de TV baseada na franquia Harry Potter. Vamos ver, agora, tudo que foi revelado sobre a produção.

Essa nova adaptação terá produção executiva da autora da saga, J.K. Rowling. Ainda é incerto se ela terá papel ativo na produção, ou se é apenas um cargo simbólico.

Via de regra, showrunners costumam ser produtores executivos de suas séries, mas é improvável que ela detenha essa posição tendo em vista recentes polêmicas em volta dela.

Como todo mundo que não vive em uma caverna sabe, Harry Potter já teve uma adaptação para as telonas com oito filmes, estrelados por Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Rony Weasley).

Esses filmes foram grandes sucessos de bilheteria e abriram o caminho para o onipresente universo de franquias seguir. No entanto, como todas as adaptações de livro para filme, há sempre cenas e personagens que são cortados.

O seriado do HBO Max conta com a duração necessária para capturar totalmente a amplitude dos romances originais.

O histórico de adaptações da HBO a torna um excelente canal para a amada série, e cada anúncio sobre o próximo reboot de Harry Potter certamente gerará emoção.

Logo da série de Harry Potter

Quando estreia a nova série?

A HBO raramente apressa seus programas de televisão, mesmo quando se trata de franquias populares. Foram três anos entre o final de Game of Thrones e a estreia de A Casa do Dragão. Game of Thrones é um excelente exemplo a ser observado ao determinar a data de lançamento de Harry Potter.

A série começou a ser desenvolvida em janeiro de 2007 e só estreou em abril de 2011. Para um exemplo mais recente dos cronogramas de produção, The Last of Us foi anunciado em março de 2020 e a série estreou em 15 de janeiro de 2023, quase três anos depois.

O tamanho e o escopo da série do HBO Max de Harry Potter provavelmente indicam que a rede ainda está a alguns anos de distância de uma estreia.

Se a série seguir um cronograma de produção semelhante ao de Game of Thrones, os fãs de Harry Potter terão que esperar até 2027, provavelmente.

Com isso, a série estrearia exatamente três décadas após o lançamento do romance de estreia da série, Harry Potter e a Pedra Filosofal.

Elenco da série de Harry Potter da HBO

Não houve nenhum anúncio de elenco para a série Harry Potter da HBO Max, mas certamente haverá muita especulação sobre quem viverá os personagens queridos.

Os filmes consistentemente escalaram atores ingleses renomados: Michael Gambon, Maggie Smith, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Domhnall Gleeson e Helena Bonham Carter são apenas alguns dos atores premiados que apareceram nos filmes.

Os atores principais, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint não retornarão aos papéis originais em razão da idade, mas nada impede que eles apareçam em outros papéis, ou até que outros astros reprisem seus papéis na nova série.

Detalhes da história do Harry Potter da HBO

Os filmes de Harry Potter são sucessos gigantescos e servem como adaptações relativamente fiéis do material de origem.

No entanto, um programa de televisão pode oferecer muito mais tempo para explorar personagens coadjuvantes, detalhar os principais e retratar cenas que não poderiam ser mostradas nos filmes.

Já foi confirmado que a série deve durar por volta de uma década, o que indica que será uma temporada por livro.

Podemos ver o teste de Snape para entrar na câmara da Pedra Filosofal, ou a luta de Hermione para acabar com a escravidão dos elfos.

O reboot da HBO Max terá a chance de corrigir alguns erros dos filmes de Harry Potter. Para que os filmes tivessem uma duração apropriada, alguns personagens foram cortados completamente, os arcos foram encurtados e o dia-a-dia de viver em Hogwarts, um tema necessário dos livros, foi enfraquecido. Uma série pode dar tempo para essas coisas.

Não há previsão de estreia para a série de Harry Potter no HBO Max, que passará a se chamar apenas Max a partir de maio.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.