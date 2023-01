HBO Max em apuros? Por que tanta coisa da Warner está chegando ao Prime Video

O Amazon Prime Video revelou as estreias de janeiro de 2023 e algo que chamou a atenção é a grande quantidade de filmes e séries da Warner Bros entrando para o catálogo da plataforma. Mas e o HBO Max? Vamos mergulhar nessa questão.

Quando o HBO Max foi lançado, a promessa era que a plataforma englobaria todo o conteúdo da Warner Bros – tanto filmes, quanto séries. Mas isso mudou com a fusão com a Discovery. Com David Zaslav no comando, a empresa claramente tem outra maneira de operar.

Nos últimos meses, muitos filmes, séries e animações deixaram o HBO Max. Bom exemplo disso é Westworld, que foi cancelada pela HBO após a quarta temporada, uma decisão que veio de cima. Ela e outras séries, como Raised by Wolves e A Mulher do Viajante no Tempo vão para plataformas FAST nos EUA.

Os serviços FAST, que tem o nome de Free ad-supported streaming television, engloba algumas plataformas bem conhecidas no mercado por serem gratuitas (via Tech Crunch), mas que contam com anúncios, como a sigla deixa claro.

David Zaslav, chefe da empresa, havia mencionado que pretende explorar a rede FAST, e até mesmo a tentativa de criar uma plataforma gratuita de streaming suportada por anúncios.

Nos Estados Unidos, os serviços FAST incluem o Peacock, Pluto TV, Tubi, The Roku Channel e Amazon Freevee.

Essas são plataformas, contudo, que não estão presentes no Brasil por enquanto. Dessa forma, outros acordos lucrativos são explorados e considerados.

Pôster de Westworld

HBO Max não é mais o mesmo

No planejamento atual da Warner Bros Discovery, não parece ser a maior prioridade expandir o catálogo do HBO Max a qualquer custo. Dessa forma, são feitos acordos de licenciamento, o que resulta em situações que seriam consideradas inesperadas até alguns meses atrás.

Com isso, obras como The Originals, Godzilla vs Kong, Aquaman, Shazam!, acabam dando as caras no Prime Video e em outras plataformas de streaming. Mas por que exatamente o Prime Video que tem recebido esses conteúdos?

Nos EUA, o HBO Max voltou para o Prime Video Channels, os canais que podem ser assinados dentro da plataforma da Amazon. O streaming da Warner ainda pode ser assinado por fora, mas está lá dentro. É evidente que acordos entre as duas companhias estão acontecendo há algum tempo e os estadunidenses devem começar a ver conteúdo da Warner no Amazon Freevee.

Dito isso, não, o HBO Max não está em apuros. Mas ele não vai ser a casa exclusiva dos filmes e séries da Warner Bros, ao menos não com a mentalidade atual da empresa.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.