HBO Max será encerrada e substituída por outro serviço; saiba mais

Durante uma apresentação para acionistas (via Comic Book), o novo CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, confirmou planos para encerrar a HBO Max.

A plataforma será substituída por outro serviço de streaming, que será uma fusão com o Discovery+. Assim, as duas marcas deixarão de existir em breve.

O CEO da Warner Bros. Discovery garantiu que o projeto é de prioridade máxima dentro da empresa. No entanto, o nome do novo serviço de streaming ainda não foi revelado.

Momento de grandes mudanças

Estima-se que cerca de 70% dos funcionários da HBO Max serão demitidos. As mudanças também devem impactar o conteúdo que é oferecido ao público, mas quanto a isto, ainda não temos muitos detalhes.

David Zaslav admitiu ainda que a Warner Bros. Discovery está dando “passos agressivos” em direção a uma grande reestruturação.

As decisões do executivo causaram polêmica nas redes sociais. Alguns temem que o novo serviço de streaming seja inferior ao que era oferecido pela HBO Max.

O novo serviço de streaming será lançado no verão norte-americano de 2023 na América do Norte. Na América do Sul, o lançamento deve acontecer logo depois.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.