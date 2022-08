Henry Cavill foi rejeitado inicialmente em The Witcher e teve a melhor reação

Henry Cavill interpreta o protagonista Geralt em The Witcher. No entanto, ele foi inicialmente rejeitado pela produção da série da Netflix.

As pessoas podem não saber que o ator era um grande fã dos livros e games de The Witcher antes de interpretar Geralt na série de mesmo nome da Netflix.

A showrunner Lauren Hissrich revelou que Cavill entrou em contato com ela sobre o papel assim que soube que a Netflix planejava adaptar os romances de fantasia.

“Henry é um grande fã da obra. Ele leu todos os livros. Ele jogou todos os jogos”, disse ela à Entertainment Weekly. “Eu o conheci no início do processo. Ele disse: ‘Eu adoraria interpretar esse personagem.’ Eu disse: ‘Henry, você é incrível, mas ainda nem começamos a pensar em escalar o elenco'”.

Cavill revelou que se encontrou com Hissrich assim que a escolha do elenco começou. Ele disse que a showrunner gentilmente o informou que o papel não era para ele, o que deixou o ator arrasado.

Henry Cavill, então, superou essa rejeição da melhor maneira possível.

Como Henry Cavill superou a rejeição

Enquanto a maioria das pessoas gostaria de se distanciar de coisas que as lembram de rejeição, Henry Cavill fez o oposto. Em vez de fazer uma pausa do mundo de The Witcher, ele voltou e terminou uma nova jogada de The Witcher 3: Wild Hunt.

Em entrevista à BBC Radio 1, Cavill revelou que se sentiu arrasado após seu encontro inicial com Hissrich.

“Terminei outra jogada de The Witcher”, lembrou ele. “E então eles disseram, ‘Olha, tudo bem, então eles escolheram o elenco, e você não precisa fazer isso, mas você quer fazer um teste?’. Eu então disse: ‘Este é Geralt de Rivia, e eu quero fazer um teste.’ Fiz uma leitura e acho que recebi o papel mais tarde naquele dia”.

Cavill disse que conseguir o papel depois de como as coisas aconteceram inicialmente foi um momento agridoce, e mais tarde ele comentou brincando que ele era a última opção do estúdio.

The Witcher está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.