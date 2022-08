Recuperado, Henry Cavill volta para gravações da 3ª temporada de The Witcher

De acordo com o Comic Book Resources, Henry Cavill finalmente retornou para as gravações da terceira temporada de The Witcher.

O ator se afastou da produção por cerca de duas semanas, já que testou positivo para COVID-19. Agora, ele está totalmente recuperado.

Durante esse tempo, a equipe aproveitou para gravar cenas que não apresentam o personagem de Henry Cavill, Geralt de Rívia.

Nova temporada em produção

As gravações da terceira temporada de The Witcher devem ser concluídas em algum momento de setembro.

Por enquanto, a Netflix ainda não divulgou uma data de lançamento para os novos episódios da série de sucesso.

The Witcher está disponível na Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.