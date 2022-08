Por que Geralt tem olhos amarelos em The Witcher

Interpretado por Henry Cavill, Geralt de Rivia é o sinistro protagonista de The Witcher – um dos maiores sucessos da Netflix. Conhecido por sua aparência imponente, visual sisudo e incríveis habilidades de luta, o personagem também é famoso por seus brilhantes olhos amarelos. Mas afinal: o que explica essa estranha coloração?

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher.

Continua depois da publicidade

Atualmente, The Witcher se prepara para o lançamento de sua 3ª temporada na Netflix. Junto com Henry Cavill, o elenco da série é liderado por Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

Explicamos abaixo por que Geralt tem olhos amarelos na trama de The Witcher; confira (e veja se você percebeu).

A história por trás dos olhos de Geralt em The Witcher

Primeiramente, vale lembrar que a trama de The Witcher não é baseada nos games da franquia, mas sim na saga literária escrita pelo autor polonês Andrzej Sapkowski.

Como menciona a 2ª temporada de The Witcher, a estética de Geralt é particular mesmo entre os “colegas de profissão”.

Nenhum dos outros Witchers aparece com as longas madeixas brancas ou os impressionantes olhos dourados.

Afinal de contas, o personagem de Henry Cavill passou por um processo bem mais complexo (e doloroso) que o dos colegas.

Para se tornar um Witcher, os candidatos (crianças) precisam sobreviver ao perigoso Teste das Ervas.

Esse processo – que na verdade, é apenas uma série de experimentos – é incrivelmente doloroso. Em inúmeras ocasiões, os candidatos não sobrevivem aos testes.

Aqueles que superam a prova, por outro lado, ganham poderes especiais. Geralt não apenas sobreviveu aos testes, mas também se destacou em todas as provas.

Depois de superar o Teste das Ervas com relativa facilidade, o personagem também passou por outros experimentos.

Essas experiências resultaram no cabelo branco e nos olhos dourados do Witcher. Na série da Netflix, ambas as características são atingidas por efeitos práticos e maquiagem.

Durante um papo com um site britânico, Henry Cavill falou sobre a construção do visual de Geralt.

“Passamos por uma longa e árdua jornada para encontrar a peruca certa. A Jacqui (Rathore, responsável pelos penteados de The Witcher) tinha pesadelos com essa peruca! Felizmente, na época das refilmagens, a peruca ficou perfeita. Para mim, e também para o personagem”, afirmou o ator.

Para garantir a tonalidade dourada dos olhos de Geralt, Henry Cavill também utilizou lentes de contato especiais.

A 3ª temporada de The Witcher ainda não tem data de estreia na Netflix. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.