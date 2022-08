Superman: Situação de Henry Cavill na Warner é difícil

A situação de Henry Cavill na Warner Bros. permanece uma incógnita, e a relação com o estúdio para retornar como Superman é difícil.

De acordo com os jornalistas Erick Davis, do Fandango, e Umberto Gonzalez, do TheWrap, Cavill estaria dificultando seu retorno à DC (via The Direct).

O ator, estrela de The Witcher, foi deixado de lado pelo estúdio após Liga da Justiça, filme de 2017 e cercado de polêmicas. Davis afirma que Cavill não quer voltar, apesar da Warner querer ele no papel.

“O que você ouviu sobre Henry ultimamente, eu ouvi uma história que eles perguntaram a ele, e ele não quer fazer isso, ele não quer voltar”, disse.

A Warner Bros. Discovery, empresa comandada por David Zaslav, tem um plano de 10 anos para a DC no cinema. Segundo Gonzalez, o estúdio está disposto em tentar recuperar o astro.

“Eu sei que o regime atual, eles gostam dele como Superman e acho que eles vão tentar… Isso provavelmente vai se transformar em uma história. , não tenho certeza, mas tenho certeza que talvez eles tentem [recuperá-lo]”, disse ele.

Warner queria substituir Henry Cavill

Não é novidade alguma os rumores que apontam que Cavill pode não voltar como Superman. Um novo relatório revela que a Warner pretendia substituir o astro no papel em 2018 (via The Direct).

Após o fracasso de Liga da Justiça. o estúdio reconsiderou alguns pontos. Um deles foi a versão de Zack Snyder para o Superman.

O Batman esteve incluso na lista, e realmente, teve seu ator modificado. O personagem vivido por Ben Affleck acabou dando lugar para Robert Pattinson, no filme de Matt Reeves.

Embora Affleck tenha saído do papel em 2018, ele estará no filme The Flash para uma despedida. Além do mais, rumores apontam que Cavill pode aparecer no longa-metragem, mas a indecisão em torno do papel continua.

