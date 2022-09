Icônica cena de Breaking Bad é uma completa mentira e isso foi provado

Várias cenas de Breaking Bad se tornaram icônicas, tanto por um roteiro cheio falas impactantes, quanto pelo apuro técnico da direção e fotografia ou até pela utilização de conceitos científicos para propósitos criminosos.

Cenas como os discursos de Walter White, a morte de Gus Fring, ou as frases de efeito de Jesse Pinkman com certeza ficaram marcadas na mente de vários espectadores.

Um dos momentos mais icônicos da série aconteceu no episódio 2 da 1ª temporada, que é focado em Walter e Jesse tentando se livrar do cadáver de Emílio e lidar com Crazy-8. A dupla tira na moeda quem terá que lidar com cada problema, e no fim das contas sobra para Pinkman o trabalho de se livrar do cadáver de Emílio, enquanto Walt precisa matar Crazy-8.

Jesse é instruído a comprar uma cesta de plástico para dissolver o corpo em ácido e acabar com as evidências. Mas ao invés de seguir as instruções de Walter, o rapaz resolve usar a banheira de casa para dissolver o corpo.

Porém, o ácido não dissolve apenas o corpo de Emílio, como também a banheira fazendo toda a gosma e ácido caírem no chão do andar inferior da casa. Walter explica que o ácido usado dissolveria tudo menos plástico.

O momento icônico aconteceu logo no início da série e certamente foi responsável por começar a fidelizar vários fãs. A cena se destaca como um momento cômico e extremamente estressante de Breaking Bad, e imediatamente nos perguntamos da validade científica da situação.

Os Mythbusters resolveram a questão

Adam Savage e Jamie Hyneman dos Mythbusters assumiram a bronca de testar a cena da banheira de Breaking Bad. Os resultados foram um pouco diferentes do que aconteceu na série.

Eles iniciaram o experimento com uma réplica em escala menor. Adam começou pegando pedaços pequenos de tudo que o acido derreteu na cena, incluindo cerâmica, madeira, linóleo, aço e ferro. A dupla levou os itens para um laboratório e testou os efeitos do ácido fluorídrico neles.

Em pequena escala, o ácido não fez muita diferença nos objetos. O porco que eles usaram para substituir a carne humana ficou um pouco mais macia, mas não virou nenhuma gosma.

Insatisfeitos com o resultado, Adam e Jamie recriaram a cena em uma escala muito maior. A equipe dos Mythbusters construíram um banheiro no meio do deserto para colocar uma carcaça de porco dentro de uma banheira. No lugar dos dois galões de ácido fluorídrico, que foi o usado na ficção, eles misturaram seis galões de ácido sulfúrico com um componente misterioso que eles chamaram de “molho especial”, que foi mantido em segredo pra não dar ideia parar criminosos.

Os resultados foram realmente nojentos, a mistura transformou o porco em gosma, mas a banheira e o chão permaneceram intactos. Mas mesmo a série ter exagerado os efeitos do ácido, é inegável que a cena continua icônica até hoje.

Todas as temporadas de Breaking Bad e de seu spin off Better Call Saul estão disponíveis na Netflix.

