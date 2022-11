Inside Man: O que são os pagamentos de US$ 253,55 na série da Netflix

O novo thriller policial da Netflix, Inside Man tem dado o que falar na Netflix. A obra de ficção está no Top 10 das séries mais assistidas da plataforma nos últimos dias. Há um mistério dela que muitos fãs podem não ter entendido.

No primeiro episódio, os espectadores são apresentados a Jefferson Grieff, um criminologista brilhante que está no corredor da morte pelo assassinato brutal de sua esposa.

Continua depois da publicidade

Em uma tentativa de expiar seu crime hediondo, o personagem de Stanley Tucci se torna uma figura do tipo Sherlock Holmes, que presta consultoria em casos de valor moral.

O primeiro caso que Grieff é visto como consultor envolve Claude Kreiner (Simon Delaney), um senador dos EUA, que está nervoso com os misteriosos pagamentos de US$ 253,55 que aparecem em sua conta bancária toda vez que ele faz sexo com sua esposa.

Grieff recusa o caso e se recusa a explicar a solução para Kreiner, o que deixa tanto o público quanto o assistente de Grieff, Dillon (Atkins Estimond), para descobrir por si mesmos. Aqui está a solução sombria e preocupante para o enigma desconcertante de US$ 253,55 de Kreiner.

O significado de US$ 253,55 é mais sombrio do que o esperado

Embora Kreiner só tenha recebido os pagamentos nos últimos três meses, em uma típica reviravolta de Steven Moffat , o mistério na verdade começa três décadas antes, quando Kreiner estava na faculdade.

Ele foi acusado de agredir sexualmente duas mulheres – Angela Klein e Margaret Becker na faculdade, e especulou-se que havia uma terceira vítima, Celina Cadiz, que estava relutante em falar sobre o que aconteceu com ela.

Na tentativa de convencer sobre sua inocência, Kreiner ressalta que Celina Cádiz agora trabalha em seu escritório. No entanto, em vez de provar sua inocência, o local de trabalho de Cádiz se mostra vital para a fonte dos misteriosos pagamentos.

Depois que Dillon admite que ainda não descobriu por que Kreiner está recebendo os pagamentos, Jefferson Grieff explica a cadeia de eventos.

Ele especula que, em um momento privado, Celina confidenciou à esposa de Kreiner sobre ter sido agredida sexualmente pelo marido dela. Horrorizada e enojada com os crimes de seu marido, mas incapaz de verbalizar isso para ele, a Sra. Kreiner continua com seu casamento normalmente, inclusive no quarto.

Desgostosa por ter relações sexuais com um abusador como Kreiner, ela marca uma consulta com um terapeuta e paga US$ 253,55 pela sessão.

Para manter os pagamentos em segredo do marido, a Sra. Kreiner solicita que Celina faça os pagamentos por mensagem de texto. Devido à diminuição da visão de Celina, ela aumentou o tamanho do texto em seu telefone e, portanto, lê o pedido como “Pague ao estuprador US$ 253,55 ” em vez de “Pague ao terapeuta US$ 253,55 centavos”. Isso ocorre por que a palavra “therapist” (terapeuta) é separada na tela do celular, tornando-se “the rapist” (o estuprador).

Inside Man já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.