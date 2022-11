Inside Man terá 2ª temporada? Criador da série da Netflix tem a resposta

O novo thriller policial da Netflix, Inside Man, provou ser um grande acerto para a Netflix, entrando para o Top 10 em diversos países. Com isso, fica a questão: veremos uma segunda temporada?

A sinopse da série da Netflix diz: “Um prisioneiro americano que está no corredor da morte e resolve mistérios para passar o tempo ajuda uma jornalista britânica a procurar uma amiga desaparecida”.

Criada por Steven Moffat, a série é estrelada por David Tennant, Stanley Tucci, Dolly Wells e Lydia West ao lado de outros membros do elenco.

David Tennant já é conhecido pelos fãs de Doctor Who. Ele interpretou o 10º Doutor e agora retorna ao papel com a despedida de Jodie Whittaker.

Ele e Steven Moffat já trabalharam juntos na série de ficção científica da BBC. Moffat escreveu diversos episódios da série antes de se tornar showrunner a partir do 5º ano do revival de Doctor Who (quando Matt Smith assumiu o papel de Doutor).

Vamos ver agora se a série terá uma segunda temporada.

Inside Man terá 2ª temporada na Netflix?

Até o momento, Inside Man não foi renovada para uma segunda temporada. Não há muitas pontas soltas no final do quarto episódio, mas temos uma cena pós-créditos que nos deixam com algumas perguntas. Sempre pode haver mais na história, e Moffat parece cautelosamente aberto à ideia de outra temporada.

Durante uma entrevista à Radio Times, Moffat confirmou que esta história termina com o quarto episódio, mas pode haver algum tipo de continuação dependendo da recepção do público.

“A história termina em quatro episódios”, disse ele. “Está feito até o final disso. Quanto à possibilidade de um spin off ou algum tipo de sequência? Não sei neste momento.”

O vencedor do Emmy também falou sobre não querer manter uma história por mais tempo do que o necessário, acrescentando:

“Não depende realmente de mim, e não depende das emissoras – depende do público, não é? E se alguém quiser, você tem que sentar e pensar: ‘Há algo a fazer?'”.

“A televisão está cheia de programas que tiveram uma temporada e fingiram que poderiam continuar – eu nunca gostaria de fazer uma desses, onde você está tão animado para receber um telefonema sobre fazer outra temporada que você faz e depois percebe, na verdade, a história estava terminada.”

Por enquanto, você pode transmitir a série de quatro partes na Netflix.

Inside Man já está disponível na Netflix.

