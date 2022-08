Invasão Secreta tem sinopse revelada pela Marvel

A Marvel Studios revelou a sinopse oficial da série Invasão Secreta, uma das novidades da Fase 5.

O Disney+ divulgou uma descrição da série do MCU, que será estrelada por Samuel L. Jackson no papel de Nick Fury, e Ben Mendelsohn como os Skrull Talos (via CBR).

Continua depois da publicidade

“Invasão Secreta é uma série recém-anunciada para o Disney+, estrelada por Samuel L. Jackson como Nick Fury e Ben Mendelsohn como os Skrull Talos – personagens que se conheceram em Capitã Marvel”, diz a sinopse.

“A série de eventos crossover mostra uma facção de Skrulls que mudam de forma que se infiltram na Terra há anos”, finaliza.

O final da descrição se encaixa bem com o comentário de Cobie Smulders, que revelou que os Skrulls estariam há muitos anos na Terra.

Logo de Invasão Secreta

Série com Samuel L. Jackson como Nick Fury

O grande destaque de Invasão Secreta será Samuel L. Jackson, que retorna como Nick Fury, um personagem que ele interpreta desde Homem de Ferro.

A trama deve acompanhar Nick Fury enquanto ele lida com uma ameaça extraterrestre em potencial. Invasão Secreta também é o nome de uma saga dos quadrinhos, mas a série deve tomar várias liberdades em relação ao material de origem.

Invasão Secreta, da Marvel, chega ao catálogo do Disney+ apenas em 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.