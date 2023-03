Jennifer Aniston diz que nova geração considera Friends ofensiva

Jennifer Aniston, a eterna Rachel de Friends, afirmou que é difícil fazer comédia hoje em dia com assuntos sensíveis e que os fãs da clássica sitcom a consideram ofensiva.

“Agora é um pouco complicado porque você tem que ter muito cuidado, o que torna muito difícil para os comediantes, porque a beleza da comédia é que nós tiramos sarro de nós mesmos, tiramos sarro da vida”, disse Aniston. “[No passado] você podia brincar sobre ser preconceituoso – e era hilário. E era sobre conscientizar as pessoas sobre como as pessoas eram ridículas. E agora não temos permissão para fazer isso.

“Existe toda uma geração de pessoas, crianças, que agora estão voltando aos episódios de Friends e os consideram ofensivos”, acrescentou Aniston. “Houve coisas que nunca foram intencionais e outras… bem, deveríamos ter pensado nisso – mas não acho que houve uma sensibilidade como está existe hoje em dia”.

Aniston concluiu: “Todo mundo precisa de diversão! O mundo precisa de humor! Não podemos nos levar muito a sério. Especialmente nos Estados Unidos. Todos estão muito divididos”.

Friends foi criticada nos últimos anos por sua falta de diversidade. Uma das integrantes do elenco, Lisa Kudrow (a Phoebe), certa vez ganhou as manchetes por dizer que se o programa ganhasse um reboot “não seria com um elenco totalmente branco”.

Todos os seis personagens principais de Friends são brancos, e o programa raramente apresentava atores pretos em papéis de destaque em suas 10 temporadas e 236 episódios. Aisha Tyler, a atriz negra mais proeminente da série, estrelou apenas nove episódios.

Em julho passado, a criadora da série, Marta Kaufman, revelou que estava muito “envergonhada” e que se sentia “culpada” pela falta de diversidade em Friends.

Recentemente, Jennifer Aniston descartou uma nova reunião do elenco de Friends.

Friends está disponível pela HBO Max.

O próximo trabalho de Jennifer Aniston é o filme Mistério em Paris, a sequência de Mistério no Mediterrâneo, que estreia em 31 de março na Netflix.

