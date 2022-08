Jovens jogadores tentam sobreviver em trailer de série da Netflix

O Resgate na Caverna Tailandesa, nova série da Netflix baseada em eventos reais, ganhou seu primeiro trailer pelo streaming.

Um dos momentos que marcou o mundo em 2018 vai se tornar uma minissérie, após ter virado filme para o Prime Video.

Na prévia, é mostrado que os 12 meninos, junto do técnico do time de futebol, estão presos em uma caverna após um temporal no país. As autoridades tailandesas precisam correr contra o tempo, e resgatá-los, antes que fiquem presos na caverna (via TV Insider).

Uma equipe de futebol juvenil, chamado Javalis, ficou preso em 2018 em uma caverna na Tailândia, e a situação trágica mobilizou uma operação internacional de resgate.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre O Resgate da Caverna Tailandesa

“Inspirada na incrível história real sobre um time tailandês de futebol juvenil que ficou aprisionado dentro de uma das cavernas mais perigosas do mundo, O Resgate na Caverna Tailandesa conta como as famílias dos meninos, o povo da Tailândia e voluntários do mundo inteiro conseguiram trabalhar contra o tempo e a natureza para salvá-los”, revela a sinopse.

Michael Russell Gunn e Dana Ledoux Miller criaram a série, que tem direção de Baz Poonpiriya e Kevin Tancharoen.

O elenco conta com Papangkorn “Beam” Lerkchaleampote, Thaneth “Ek” Warakulnukroh, Pratya Patong, Songpon Kantawong, entre outros.

O Resgate na Caverna Tailandesa estreia em 22 de setembro na Netflix.

