Kate Bishop tem seu futuro revelado no MCU

O retorno de Kate Bishop era esperado, após o fim de seu arco na série do Gavião Arqueiro, a personagem teve uma introdução clichê porém com uma boa aceitação entre os fãs, então surgiram rumores da Marvel Studios supostamente está com projetos para a personagem em vista.

No mais recente artigo da Variety sobre o Emmy 2022, é relatado que a atriz Hailee Steinfeld, estaria em “outros projetos do MCU” no futuro, sendo um contrato para múltiplas aparições.

Com a confirmação, a informação encerra o período de especulação sobre o futuro da personagem na Marvel, mas não responde quais seriam essas participações ou quais projetos.

Há rumores de que Steinfeld retornará em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, como consta a matéria do The Direct, mas o que resta é aguardar as próximas produções.

Jemery Renner como Clint Barton e Hailee Stenfield como Kate Bishop

Gavião Arqueiro no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011.”

“A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no catálogo do Disney+.

