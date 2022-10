Kevin Feige diz que Lobisomem na Noite trará mudanças ao MCU

Nessa semana não será apenas o episódio novo Mulher-Hulk que a Marvel lançará na Disney+. O estúdio vai lançar o aguardado especial de Halloween, Lobisomem na Noite. Em um novo vídeo promocional, Kevin Feige revelou que a produção trará mudanças ao Universo Marvel.

No vídeo temos imagens de bastidores e entrevistas com membros da equipe e do elenco do novo especial.

O diretor Michael Giacchino falava sobre suas influências na criação da obra e quão diferente é fazer algo assim no MCU, e a descrição no YouTube diz: “Se prepare para um monstruoso novo lado do MCU. Veja esse novo vídeo para o Especial: Lobisomem na Noite, saí em uma semana só na Disney+”.

No vídeo, Kevin Feige revela: “Nós estamos introduzindo um mundo que com certeza será muito importante para o MCU.”

Veja o vídeo:

O especial não deve ter participações especiais

Giacchino falou recentemente ao ComicBook sobre a possível presença de outros personagens que já estão presentes, ou estão prestes à entrar no Universo Marvel. Veja o que o diretor disse:

“Nós falamos um pouco sobre Blade, mas no fim, foi tipo, ‘Você que saber, se nós estamos olhando para isso e eu sempre descrevi isso como um episódio de Além da imaginação, você sabe, vamos manter isso contido.’ Essa é uma noite na vida de Jack e Elsa, e vamos ver como é isso.”

Sobre as expectativas do público de ver algum outro personagem, o diretor comentou: “Eu sei que todos estão procurando por conectividade e que essa pessoa nisso e naquilo, e eu fiquei tipo, ‘Não, vamos só fazer isso.’ Isso existe no mesmo mundo que todas essas outras coisas? Sim, mas não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos lidar com isso em um outro dia talvez, eu não sei.”

O diretor claramente quer que seu especial possa ser aproveitado de forma isolada, mas se a fala de Kevin Feige significar algo, talvez o peso que esse especial tenha no universo Marvel seja justamente de trazer esses personagens para as telas, e abrir um novo horizonte horripilante no MCU.

Lobisomem na Noite estreia dia 7 de outubro na Disney+

