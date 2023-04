Kieran Culkin finalmente explica por que 2 personagens sumiram de Succession

Os fãs de Succession sabem muito bem que a série do HBO “abandonou” várias tramas após sua temporada de estreia. Uma delas envolve a namorada e a filha de Roman – que desaparecem completamente da história depois do primeiro ano. Em um papo recente com a imprensa, Kieran Culkin, o intérprete de Roman, explicou o sumiço desses personagens.

Uma das séries mais aclamadas do HBO, Succession exibe, atualmente, sua 4ª e última temporada. Os novos episódios são lançados todos os domingos.

O elenco principal de Succession, vale lembrar, é formado por Brian Cox (Logan Roy), Jeremy Strong (Kendall Roy), Sarah Snook (Shiv Roy) e Kieran Culkin (Roman Roy).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o “desaparecimento” da namorada de Roman e da filha do personagem em Succession; confira!

Por que a namorada e a filha de Roman somem de Succession?

Na 1ª temporada de Succession, Logan Roy comemora seu aniversário de 80 anos. Já na temporada final, ele celebra 84 anos.

Ou seja: em seus mais de 30 episódios, Succession cobre um período de cerca de 4 anos. Essa abordagem mais acelerada acaba resultando no “esquecimento” de várias tramas – que na maioria das vezes, são resolvidas de maneira discreta para não desviar a atenção dos espectadores ao drama principal.

Uma dessas “tramas esquecidas” de Succession envolve Grace, a namorada (ou esposa?) de Roman Roy, e da filha do personagem (que não chega nem mesmo a ganhar um nome).

Interpretada por Molly Griggs, Grace Roy é introduzida no episódio de estreia de Succession. Porém, após um arco de 3 capítulos, ela é completamente excluída da história.

Em um papo recente com a revista Variety, Kieran Culkin, o intérprete de Roman, falou sobre o “desaparecimento” da personagem.

Segundo Culkin, no cânone de Succession, Grace é apenas a esposa de Roman no primeiro episódio. Eventualmente, a personagem é reescrita para ser caracterizada somente como a namorada do personagem.

O ator explica que, como os produtores de Succession desejavam explorar a conturbada sexualidade de Roman de maneira mais livre, Grace precisou ser “afastada” da trama. O fato de Roman viver uma relação monogâmica, dada sua personalidade, não faz o menor sentido.

“Eles estavam avaliando essa ideia de que ela sabe muito bem que ele tem alguns problemas sexuais com a monogamia… e que pode ter uma sexualidade mais fluida, a qual ainda não conhecemos exatamente”, explicou o ator.

Também é importante lembrar que a trama de Grace não foi completamente “esquecida” em Succession. Na 1ª temporada da série, após sofrer vários problemas na intimidade – incluindo dificuldades eréteis – Roman termina com a namorada.

Outros personagens de Succession também foram “esquecidos” no decorrer da série. Como o foco da produção é o drama entre os irmãos Roy, não faz sentido trazer esses personagens de volta.

Entre eles, destacam-se Lawrence Yee, interpretado por Rob Yang, e Rava, a esposa de Kendall, que foi vivida por Natalie Gold.

Você pode conferir os novos episódios de Succession, todos os domingos, no HBO Max.

