Kung Fu Panda precisa limpar o próprio nome em trailer da série da Netflix

A Netflix divulgou o trailer da série Kung Fu Panda: O Cavaleiro do Dragão, e a lenda precisa limpar seu próprio nome.

Desta vez, o Mestre Dragão Po contará com a ajuda de Lutera, a Lâmina Andarilha, uma cavaleira da Inglaterra. Ambos terão de lutar juntos, para evitar a destruição do mundo e Po recuperar seu título como Mestre Dragão.

O elenco de voz conta com Jack Black, Rita Ora, James Hong, Chris Geere, Della Saba, Rahnuma Panthaky, Ed Weeks e Amy Hill (via IMDb).

“Uma misteriosa dupla de fuinhas está de olho em uma coleção de armas poderosas, e Po precisa sair de casa e viajar pelo mundo em busca de redenção e justiça. Nessa missão, ele conta com o apoio da sensata cavaleira inglesa Lâmina Andarilha. Juntos, esses dois guerreiros embarcam em uma aventura épica para encontrar as armas mágicas antes e evitar a destruição do mundo”, diz a sinopse.

Kung Fu Panda: O Cavaleiro Dragão estreia em 14 de julho na Netflix.

Veja o trailer:

Mais sobre Kung Fu Panda

Essa é a terceira série de Kung Fu Panda, e o novo projeto spin-off desde o filme original lançado em 2008, e o terceiro em 2016.

“Po é um panda que trabalha na loja de macarrão da sua família e sonha em transformar-se em um mestre de kung fu. Seu sonho se torna realidade quando, inesperadamente, ele deve cumprir uma profecia antiga e estudar a arte marcial com seus ídolos, os Cinco Furiosos”, revela a sinopse do filme.

“Po precisa de toda a sabedoria, força e habilidade que conseguir reunir para proteger seu povo de um leopardo da neve malvado.”, continua a sinopse.

Dos diretores Mark Osborne e John Stevenson, o filme original contou com as vozes de Jack Black, Seth Rogen, Angelina Jolie, Jackie Chan, James Hong, Lucy Liu e Dustin Hoffman.

A trilogia Kung Fu Panda está disponível na Netflix.

