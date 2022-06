La Casa de Papel: Coreia é sequência ou remake da série original?

La Casa de Papel: Coreia chegou ao catálogo da Netflix, consolidando La Casa de Papel como uma importante franquia da gigante do streaming.

Sim, La Casa de Papel é praticamente uma franquia agora, embora a série original tenha chegado ao fim na Netflix.

Mas você pode estar se perguntando: La Casa de Papel: Coreia é realmente um remake ou uma sequência de La Casa de Papel?

Ambas as produções acontecem em um mesmo universo? Qual é, exatamente, a conexão entre as duas?

É uma sequência ou um remake?

Pois bem: La Casa de Papel: Coreia é basicamente só um remake de La Casa de Papel. Com a mesma premissa, embora com uma abordagem diferente, até para os personagens que os fãs conhecem bem.

Então, em La Casa de Papel: Coreia, você acompanhará basicamente a mesma história de La Casa de Papel.

A grande diferença, é claro, é que a nova série acontece na Coreia do Sul. As produções do país costumam fazer grande sucesso na Netflix.

Também vale a pena notar que, apesar de ser um remake, é possível que sejam feitos alguns desvios em relação à série original.

Então, se prepare para algumas surpresas em La Casa de Papel: Coreia. Claro, no limite de até onde pode ir um remake.

La Casa de Papel: Coreia está disponível na Netflix.

