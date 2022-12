La Casa de Papel: Coreia – Parte 2 chega à Netflix; saiba tudo sobre a série

La Casa de Papel: Coreia repete o sucesso da produção espanhola e se tornou um verdadeiro fenômeno na plataforma. A parte 2 da primeira temporada chega amanhã (09) à Netflix. Vamos ver tudo sobre a série agora.

“Ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa detê-los, assim como a mente por trás do plano”, afirma a sinopse oficial de La Casa de Papel: Coreia.

A 1ª temporada dividiu a opinião da crítica especializada. Muitos jornalistas elogiaram o ritmo dos novos episódios e as maneiras como o derivado revitaliza as histórias de La Casa de Papel. Porém, parte da imprensa chamou a releitura de “desnecessária”.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre La Casa de Papel: Coreia; confira.

Conheça a história de La Casa de Papel: Coreia 2

A principal diferença entre La Casa de Papel: Coreia e a série original é o panorama político e geográfico do derivado.

No caso da produção sul-coreana, a história é ambientada em um futuro não tão distante, no qual a Coreia do Sul e a Coreia do Norte passam por um processo de reunificação.

A equipe do Professor, dessa forma, é criada em meio a um boom econômico, marcado pela inauguração da “área de economia mista”. Tudo indica que esses aspectos terão um papel muito importante na potencial 2ª temporada.

O elenco da série conta com Yoo Ji-tae (Professor), Park Hae-soo (Berlim), Kim Ji-hoon (Denver), Jeon Jong-seo (Tokyo), Jang Yoon-ju (Nairobi), Lee Won-jong (Moscou), Lee Hyun-woo (Rio) e Kim Ji-hoon (Helsinki).

Kim Yun-jin (Seon Woo-jin) e Kim Sung-oh (Capitão Cha) também podem retornar nos próximos episódios.

A segunda parte da primeira temporada de La Casa de Papel: Coreia chega em 9 de dezembro de 2022 à Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.