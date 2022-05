Legacies: Por que derivada de Vampire Diaries foi cancelada

Na última quinta-feira, 12 de maio, noticiamos o cancelamento da série Legacies, spin-off de The Vampire Diaries que estava no ar desde 2018 e contava a história dos alunos da Escola Salvatore para Jovens e Superdotados.

A CW está fazendo a limpa em suas séries: além de Legacies, os programas Legends of Tomorrow, Batwoman, Naomi, In the Dark, Dynasty, Charmed e Roswell, New Mexico também foram cancelados pela emissora.

Agora, começam a sair as primeiras informações sobre o motivo que levou Legacies a se juntar ao grupo das séries canceladas.

Segundo matéria publicada pelo The Hollywood Reporter nesta sexta-feira, 13, as decisões vieram de corporativos da CW, Warner Bros. Television e CBS Studios, que são agora supervisionados pela Warner Bros. Discovery e Paramount Global, que se fundiram recentemente.

Ao que se sabe, a empresa está cortando custos do canal por assinatura para focar seus investimentos no streaming. Desta forma, o cancelamento de Legacies (e outras produções da CW) se dão por motivos financeiros.

Programas com maior audiência conseguiram se manter, como Riverdale, Nancy Drew, The Flash e Superman & Lois, que seguem no ar e terão novas temporadas.

Aos fãs de Legacies, no entanto, só resta a esperança de que ao menos um fim coerente seja exibido nesta sua quarta e última temporada.