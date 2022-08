Lista Negra volta a evento chocante da 1ª temporada e há um motivo

Alerta de spoilers

Apesar de chegar com certo atraso na Netflix, Lista Negra (The Blacklist) caminha para sua 10ª temporada. Essa nova leva de episódios vai retomar uma história do início da série.

O seriado retornará à morte de Meera Malik, que ocorreu na primeira temporada, e há uma razão para isso.

Continua depois da publicidade

Meera Malik foi uma das personagens principais da primeira temporada, fazendo sua primeira aparição no segundo episódio do programa. No final da temporada, ela e Donald Ressler partiram em uma missão para localizar o homem conhecido como Berlim.

Durante o episódio, Meera e Donald são separados. Meera é atacada por trás e sua garganta é cortada, levando a um dos maiores choques da primeira temporada.

Agora, quase dez anos depois, a história da 10ª temporada de Lista Negra incluirá Meera e retornará à sua morte apresentando sua filha, Siya Malik.

Aparentemente, Siya virá à Força-Tarefa com perguntas sobre o trabalho de sua mãe e a morte que se seguiu.

A atriz de Siya Malik ainda não foi escalada, mas seu papel certamente será intrigante, pois deve ter um grande impacto na série.

Por que retomar essa história de Lista Negra?

Isso, sem dúvidas, ocorre porque o programa perdeu recentemente os atores que interpretaram dois personagens principais, Amir Arison (Aram Mojtabi) e Laura Sohn (Alina Park).

Lista Negra precisa de novos personagens, e uma das melhores maneiras de apresentar um novo rosto é conectá-lo a um evento importante em uma temporada anterior, aponta o ScreenRant.

Essa escolha também permite mais conectividade, já que uma morte que ocorreu na primeira temporada agora está diretamente ligada a um novo personagem do 10º ano da série, já estabelecendo as bases para uma história convincente.

Revisitar a morte de Meera Malik significa que a série poderá analisar os principais eventos das temporadas anteriores do programa de diferentes pontos de vista.

Siya Malik entrará na Força-Tarefa de fora, provavelmente amargurada com o sigilo do trabalho de sua mãe e sua morte.

Ao contrário das reviravoltas recentes em Lista Negra, envolvendo a morte de personagens, esse desenvolvimento da história permitirá uma nova perspectiva dentro da organização.

Lista Negra (The Blacklist) está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.