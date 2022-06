Maldivas, da Netflix, tira sarro de Bolsonaro; veja

Maldivas estreou com muito sucesso na Netflix. A produção nacional já garante posições de destaque no Top 10 do streaming, e tem tudo para conquistar também o público internacional. Porém, certas referências da trama só serão compreendidas pelos espectadores brasileiros. Uma delas, faz piada com o presidente Jair Bolsonaro.

Criada por Natalia Klein (Adorável Psicose), Maldivas impressiona por seu elenco de estrelas, formado por Bruna Marquezine (Besouro Azul), Manu Gavassi (BBB 20), Sheron Menezzes (Dança dos Famosos) e Carol Castro (O Profeta).

“Tentando desvendar um mistério, uma jovem se muda para um condomínio de luxo, cheio de moradores peculiares e muito suspeitos”, afirma a sinopse oficial de Maldivas na Netflix.

Veja abaixo como um dos primeiros episódios de Maldivas zoa Bolsonaro na Netflix. Você percebeu a referência?

Maldivas faz piada com Bolsonaro na Netflix

Como citamos acima, Maldivas é protagonizada por famosas atrizes brasileiras, como Bruna Marquezine e Manu Gavassi.

Na produção da Netflix, a 3ª colocada do Big Brother Brasil 20 interpreta Milene Jardim, a síndica do condomínio Maldivas.

Durante os primeiros episódios, Milene vê sua reeleição ameaçada pela rival Patrícia, vivida por Vanessa Gerbelli.

Patrícia, por sua vez, é a mãe de Liz, a personagem de Bruna Marquezine. É sua inesperada morte que serve como pontapé inicial para a trama.

Afinal de contas, após Patrícia morrer em um misterioso incêndio, Liz decide ir ao Maldivas e investigar o que realmente aconteceu.

Mas afinal: como a série faz piada com Bolsonaro? A referência acontece em uma reunião de condomínio, na qual Milene faz de tudo para se reeleger.

Para apoiar Milene, uma das moradoras do condomínio diz o slogan “Maldivas acima de tudo, Deus acima de todos!”. A personagem de Manu Gavassi faz cara de deboche, mas aceita o apoio.

A cena é uma clara referência à frase “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, o bordão da campanha de Jair Bolsonaro.

Após o lançamento de Maldivas, muitos assinantes da Netflix falaram sobre a piada nas redes sociais.

“Socorro! O deboche de Maldivas com o governo Bolsonaro através da personagem da Manu Gavassi. Tô adorando!”, comentou um espectador no Twitter.

Em uma entrevista ao site E! News, a criadora da série falou sobre suas inspirações e o processo de criação de Maldivas.

“Eu tinha muito a ideia desse lugar, eu tinha muita a imagem desse condomínio, quase fora da realidade, numa estética muito específica, com esse moradores únicos, um mundo quase paralelo. Essa foi a primeira coisa que me passou na cabeça”, afirmou Natália Klein.

A 1ª temporada de Maldivas está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.