Manifest: Ator posta foto da 4ª temporada e leva fãs à loucura

Um dos lançamentos mais aguardados da Netflix é, sem sombra de dúvidas, a 4ª temporada de Manifest. Cancelada pela NBC, a série de mistério ganhou uma segunda chance na plataforma. Recentemente, Josh Dallas, o intérprete de Ben Stone, deixou os fãs chocados ao compartilhar uma foto inédita dos novos episódios.

“Um avião aterrissa misteriosamente cinco anos depois da decolagem, levando os passageiros a viverem a estranheza de retornar a um mundo que seguiu a vida sem eles”, afirma a sinopse oficial de Manifest na Netflix.

Criada por Jeff Rake, Manifest conta com Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond), Josh Dallas (Once Upon a Time), Athena Karkanis (House of Cards), J.J. Ramirez (Arrow) e outros astros no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que os espectadores de Manifest precisam saber sobre a foto de Josh Dallas e a reação dos fãs nas redes sociais; confira.

Fãs de Manifest piraram com nova foto da 4ª temporada

Os fãs de Manifest representam uma das fanbases mais dedicadas da internet. Afinal de contas, foram eles que incentivaram a Netflix a encomendar a 4ª temporada da série.

Em junho de 2021, a NBC decidiu cancelar Manifest após 3 temporadas. Imediatamente, os fãs criaram o movimento #SalvemManifest.

Na mesma época, as três temporadas de Manifest foram disponibilizadas no catálogo americano na Netflix.

Surpreendidos pela popularidade da série – que não demorou nem 24 horas para garantir a medalha de ouro no Top 10 da plataforma – os executivos da Netflix salvaram Manifest e deram o sinal verde para a produção de uma 4ª temporada.

A 4ª (e última) temporada de Manifest terá 20 episódios, divididos em duas Partes. A primeira delas deve chegar à Netflix ainda em 2022.

Em Manifest, Josh Dallas interpreta Ben Stone, um dos protagonistas. O ator também é conhecido por sua performance como o Príncipe Encantado na série de fantasia Once Upon a Time.

Recentemente, o ator utilizou o Twitter para compartilhar uma foto com a legenda “All Blues” (Tudo azul). Na postagem, Dallas também marcou o perfil oficial de Manifest.

A postagem, mesmo sem revelar detalhes dos novos episódios, chamou a atenção dos fãs.

“Que foto incrível! Estou contando os dias para a estreia da 4ª temporada”, comentou uma fã.

Outros espectadores especularam sobre a conexão da foto com a trama dos episódios finais.

“Essa é uma cena sinistra de Manifest? Afinal, está tudo azul!”, questionou outro espectador.

Alguns fãs também perceberam semelhanças entre a imagem e os materiais de divulgação de Manifest.

“A foto é assustadoramente similar à primeira imagem da 2ª temporada”, analisou outro espectador. Veja abaixo a foto original.

Manifest 4 ainda não tem data de estreia na Netflix. A série já revelou os primeiros minutos da nova temporada, clique aqui para conferir.

