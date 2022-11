Manifest: Morte chocante de SPOILER na 4ª temporada é explicada

Alerta de spoilers

A Netflix liberou a primeira parte da quarta temporada de Manifest, e essa primeira leva de novos episódios já traz uma morte chocante.

A morte de Zeke Landon no final da primeira parte da quarta temporada foi um ponto crucial na trama, de acordo com o showrunner Jake Rake.

Manifest é um drama sobrenatural criado por Jake Rake que começou a ser exibido na NBC em setembro de 2018. O show segue a vida de passageiros que estavam no voo 828, que desapareceu misteriosamente e reapareceu depois de mais de cinco anos.

Depois de ser exibida por três temporadas na NBC, a série foi cancelada em 2021. No entanto, a Netflix a comprou para uma temporada final após o sucesso das três primeiras.

Zeke Landon fez sua estreia em Manifest durante a primeira temporada. Embora não seja um passageiro no voo 828, Zeke também experimenta um congelamento sobrenatural em sua vida durante uma caminhada.

Ao longo do seriado, Zeke foi um personagem crucial e interesse amoroso para uma das passageiras do voo 828, Michaela Stone. Zeke morre usando seus poderes empáticos para salvar o sobrinho de Michaela, Cal, que também era passageiro e está morrendo de leucemia no final da quarta temporada .

Embora a morte de Zeke tenha sido chocante e perturbadora para os fãs de Manifest, sempre foi uma parte crucial do desenvolvimento da trama do programa, de acordo com o criador, Jake Rake, via TVLine.

O que a morte de Zeke significa para a série

Rake disse que a morte de Zeke foi um ponto da trama que eles “sabiam que estava chegando”. De acordo com Rake, a morte de Zeke foi um ato altruísta que foi extremamente importante para a série como um todo.

“Essa era uma de nossas bandeiras na areia que sabíamos que viria. Zeke tomou aquela decisão incrivelmente altruísta e poderosa, aquela trágica decisão de se sacrificar. Foi assim que cheguei à decisão de que seria assim que saímos do episódio 10”, disse o criador de Manifest.

Embora Rake afirme que pode haver alguma comunicação entre Zeke e Michaela após sua morte, parece improvável que o casal possa realmente estar junto novamente. Isso também deixa Jared, o namorado de Michaela antes de ela pegar o voo 828, livre para perseguir Michaela novamente.

Rake também confirmou que haverá um salto no tempo entre o final da Parte 1 e o início da Parte 2 da quarta temporada, o que também pode permitir que um relacionamento entre Jared e Michaela comece.

A primeira parte da quarta temporada de Manifest já está disponível na Netflix.

