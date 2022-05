Master Chief ganha namorada em série de Halo – e não é Cortana

Atenção: contém spoilers de Halo!

Halo, famosa série do Paramount+, lançou um novo episódio recentemente e, dentre todas as revelações, uma chocou os espectadores: o Master Chief (Pablo Schreiber) tem agora um tipo de namorada – e não, não é Cortana (Jen Taylor).

O episódio anterior foi focado em Master Chief, e Allegiance retoma a visão que o personagem compartilhou com (Charlie Murphy) através do Halo.

Essa experiência parece ter unido os dois, e o novo episódio mostra os dois juntos e até mesmo aproveitando um passeio por um parque no Reach. Há até algumas brincadeiras na UNSC, dizendo que “o chefe saiu e arrumou uma namorada”.

Houve, ainda, um encontro sexual entre Master Chief e Makee que, embora tenha sido representado de forma implícita na série, de fato aconteceu – e foi muito embaraçoso, já que a Cortana, a Dra. Catherine Halsey (Natascha McElhone) e sua assistente ouviram tudo.

Master Chief é vivido por Pablo Schreiber

Halo surpreendeu os fãs no primeiro episódio ao mostrar Master Chief removendo o seu capacete. Já no terceiro episódio, veio algo ainda mais chocante para os internautas: uma cena com Master Chief nu!

Nos jogos, Master Chief nunca removeu o capacete, daí a revelação no primeiro episódio ter sido tão surpreendente. Então, certamente que os fãs também não estavam preparados para ver o personagem nu na adaptação.

Em Halo, Master Chief é interpretado por Pablo Schreiber, de Deuses Americanos.

No Brasil, Halo está disponível no streaming Paramount+.