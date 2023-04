Mayim Bialik diz se retorna para nova série de The Big Bang Theory

The Big Bang Theory vai ganhar uma nova série derivada, mas pouco foi revelado sobre ela até agora. Mayim Bialik, a Amy do seriado original, disse se voltará como sua icônica personagem.

Em entrevista ao E! News, Bialik revelou que ela ainda não está ciente de seu envolvimento no spin-off.

“Se eu estou nele, eu não sei”, observou ela. “Recebi a notícia como todo mundo. Ainda somos muito próximos uns dos outros, então havia muitas mensagens de texto sendo trocadas”.

“Perguntei ao meu agente. Ele estava tipo, ‘Eu não sei’. Acho que ninguém sabe neste momento, mas mal posso esperar para descobrir”, acrescentou.

Mais sobre a derivada de The Big Bang Theory

Após o sucesso de Young Sheldon, The Big Bang Theory vai ganhar uma nova série derivada, que vem das mãos do mesmo criador, Chuck Lorre.

A nova produção é destinada ao Max, o recém-nomeado serviço de streaming da Warner Bros Discovery, que substituirá o HBO Max. A informação é do THR.

Os detalhes da trama estão sendo mantidos em segredo no momento. Tampouco foi divulgada qualquer informação sobre elenco e equipe.

A série prelúdio Young Sheldon, atualmente exibe sua sexta temporada na CBS. A série principal, criada por Lorre e Bill Prady, foi ao ar por 12 temporadas também na CBS, nos EUA.

O novo seriado de The Big Bang Theory, como a série principal e spin-off, vem da Warner Bros. Television.

No Brasil, todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

